周受资星期一（10月12日）在首届星展亚洲前瞻峰会（DBS Asia Future Forward Conference）的一场对话中指出，如何让机器的行为与人类价值观保持一致，仍是一个复杂的问题。

他说：“长期来看，我们可能会允许AI智能体自主完成越来越多的事情。我认为，这大概是发展趋势。”

他强调，因此，了解AI智能体的权限和行为边界也变得更加重要。“网络风险是真实存在的。”

周受资提醒，许多用户未必充分理解自己授予了哪些权限，这方面仍有许多教育工作要做。例如，允许智能体使用信用卡购物，它可能为了满足要求，买下远超实际需要的东西。

企业则须培训员工，避免向公开聊天机器人输入商业机密或受法律保密特权保护的信息。

他也提到，智能体模型大幅降低了制造垃圾信息及平台滥用行为的成本，放大了这类风险。企业必须有相应的工具来防御，但建设防护工具还需要一些时间。

员工应保持好奇 培养使用AI的能力

周受资认为，AI已融入TikTok的视频创作、推荐、搜索、内容审核和编程等环节，显著提升企业生产力。对于员工来说，面对这些变化，未来两三年，培养有效使用AI的能力非常重要。

他说，单靠阅读资料，无法弄清楚快速变化的模型和产品究竟能做什么、不能做什么。保持好奇心、亲自动手实践，才能了解技术的潜力与局限。

TikTok母公司字节跳动因此鼓励工程师、律师及其他职能部门员工使用前沿模型，并补贴部分工作和个人使用费用，帮助他们积累经验。

周受资认为，人们短期内可能高估AI的影响，长期却可能低估它。技术能力迅速提升，但实际采用仍需要时间。

以软件工程为例，编程只占多数工程师约30%的工作时间，其余时间用于规划、沟通和协调，以及代码部署前的人工检查。这些工作被AI替代，大概会花比人们预期更长的时间。

他说，这些环节可能拖慢短期内的技术采用，但不能因此低估AI的长期影响。