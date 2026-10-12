本地银行股在上周大跌后星期一（10月12日）止跌回升，带动新加坡海峡时报指数跟着回涨0.25%或13.59点，闭市报5415.48点。

大华银行（UOB）股价星期一回涨1.35%，闭市报40.50元，星展集团控股（DBS Group Holdings）回涨0.79％至73.94元，华侨银行（OCBC）回涨0.21％至29.06元。

截至星期一下午约5时零5分，MSCI亚太指数继续下跌0.37%。布伦特原油期货价格小涨0.15%，达到每桶104.88美元。首尔和台湾股市分别下跌3.65%和0.02%，上海和深圳股市分别下跌0.43%和1.79%。香港股市小涨0.25%。东南亚股市涨跌不一。

在亚洲星期一交易时段，标普500指数期货和道琼斯指数期货上涨0.15%和0.08%，科技权重最高的纳斯达克综指期货则微跌0.07%。在上星期五（9日），美国股市回升，三大股指涨幅在0.59%至0.83%之间。

对于亚太股市走势整体表现，资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时指出，投资者在权衡燃料成本上升、债券收益率走高及地缘政治不确定性等因素的同时，也在考量企业盈利展现出的韧性。

新加坡辉立证券股票经纪张爵兴受访时说，亚洲市场星期一表现分化，主要原因是投资者变得更加谨慎，尤其是针​​对科技股，同时也密切关注中东局势和通货膨胀动向。韩国市场的急剧下跌尤为引人注目，因为得益于人工智能热潮，韩国综合股价指数（KOSPI）曾在2026年上半年成为全球表现最好的市场之一。如今，随着AI热潮进入“休整期”，韩国市场似乎正为过度依赖少数几家巨头而付出代价。市场担忧存储晶片行业的强劲周期能否持续，以及增长空间还有多大。此外，市场还面对外资流出的压力。因此，一旦市场情绪逆转，抛售往往会相当惨烈。

中东局势再度紧张进一步加剧市场压力。油价维持在每桶100美元以上，引发人们对通胀及利率可能进一步上调的担忧。对于像韩国这样高度依赖能源进口的经济体而言，这无疑是另一重隐忧。

对于新加坡海指星期一取得的小幅上涨，冯施钧认为，这反映出市场在经历两周盘整后显现出一定韧性，这主要得益于蓝筹银行股的表现及股息吸引力。不过，后市走向将取决于本周公布的美国通货膨胀数据以及一系列第三季企业财报。

张爵兴则认为，海指星期一出现温和反弹并不令人意外。经历上周的大幅回调后，出现一些逢低吸纳和技术性反弹是在情理之中的。上周，由于分析师下调评级以及对债券收益率上升的担忧，新加坡三大本地银行股遭到大幅抛售。但这些银行股在此前曾经历过一轮强劲上涨，出现获利回吐或许早已在所难免。

不过，他说，目前还不会过度解读海指星期一的反弹。海指上周跌幅超过260点，因此0.3%的回升幅度相对有限。

展望后市，他说：“本周晚些时候公布的美国通胀数据，以及美国银行业的财报季揭幕，都是关键的关注点。鉴于债券收益率处于高位且油价居高不下，投资者将寻求依据，以确信企业盈利能够支撑当前的估值水平。”

新加坡股市星期一整体交易量跌至9亿4109万股，交易总额跌至19亿5000万元；247只股上升，282只股下跌。30只海指成份股当中，九只股价上升，三只持平，18只下跌。

新加坡交易所（SGX）股价劲涨2.99%，闭市报21.35元，是涨幅最大的海指成份股。海庭（Seatrium）股价下跌2.50%，闭市报1.95元，是跌幅最大的海指成份股。

海庭星期一宣布获得世界最大游轮公司嘉年华集团（Carnival Corporation）更新多年合约，为客户维修提升多艘游轮。

更多新加坡股市信息，请点击这里前往。