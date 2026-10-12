近期银行板块股价承压之际，中国银河证券（CGS International）逆势将星展集团控股的投资评级，从“持守”上调至“增持”，且将目标价上调约3%至79.50元。

利率长期居高不下的担忧，正让银行板块承压。星展集团控股在过去五个交易日下滑超过5%，星期一（10月12日）闭市，星展收报73.94元，上扬0.79%。

中国银河证券星期一发布报告指出，上调星展投资评级的原因，为看好星展的股本回报率（ROE）优于同行。此外，星展2027财政年的股息收益率（Dividend Yield）预计为4.8%，高于本地银行业平均水平4.3%。

此外，中国银河国际证券证券研究主管郑伟权估计，星展2026财政年第三季的净利息收入同比下滑2.4%，环比则下跌2.5%。尽管如此，星展贷款规模可能环比增长1.5%，抵消净利息收益率（NIM）持续收窄带来的影响。

至于第三季非利息收入，他认为可同比增长2.9%，这得益于财富管理费用收入，在资金持续流入的提振下同比增加7.4%。

另一方面，郑伟权估计在高基数效应的冲击下，星展第三季净利同比下滑3.2%，环比跌7.1%。

在2026财年次季，星展净利同比走高9%至30亿7900万元，触及历史新高，也优于市场预测的29亿元。星展宣布为次季派发每股66分普通股息，以及15分资本返还股息。

此外，星展也上调全年业绩指引，预计全年总营收会超越2025年。