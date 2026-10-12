胜科工业（Sembcorp Industries）在南非的一宗多年官司取得最终胜利，南非宪法法院判决驳回了当年竞标失败者的上诉，维持南非最高上诉法院于2024年12月5日的判决，这意味它当年价值7000万新元的股权脱售交易继续有效。

新交所主板挂牌公司胜科工业星期一（10月12日）闭市后，披露了南非宪法法院的有关判决。

事关胜科工业的子公司在2018年以约7000万新元，把两家独资子公司（胜科当年在南非的市政水务业务）的所有股权脱售给南非水务公司（South African Water Works Pty Ltd），交易已在2018年底完成。它脱售的那两家公司是Sembcorp Utilities South Africa公司和Sembcorp Silulumanzi (RF)私人有限公司。

曾经竞标Sembcorp Silulumanzi少数股权但失败的竞标者（下称竞标失败者），在2020年11月到南非高庭提告，寻求法庭判胜科完成的这宗获得地方政府批准的股权交易无效。根据胜科工业在2024年12月的披露，南非最高上诉法院已驳回竞标失败者的上诉，而竞标失败者仍可能到南非宪法法院上诉。

胜科工业星期一披露说，随着南非宪法法院的判决，这起案件已经没有进一步上诉的途径，这宗要使获得地方政府批准的交易无效的法律诉讼，已有最终结果。南非宪法法院的判决，维持了这项目股权交易的有效性。

它指出，这个判决不会对集团截至2026年底财年的每股盈利和每股净资产值产生任何重大影响。

胜科工业股价星期一涨1.86%，闭市报6.01元。