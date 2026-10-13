在财报季来临前，晶片股遭遇抛售导致美国股市走势震荡。与此同时，投资者密切关注本周公布的美国通胀数据，这会对美国联邦储备局的展望产生一定影响。美国三大股指星期一（10月12日）涨跌互见。

道琼斯工业指数上涨0.38%至5万1850.55点；纳斯达克指数下跌0.44%，报2万7245.90点；标普500指数微跌0.06%至7807.24点。

摩根士丹利旗下E*Trade交易与投资主管克里斯（Chris Larkin）指出，尽管本周公布的通胀数据可能引发短期波动，但新一轮财报季对塑造市场年底走势，有望发挥更大的作用。

高盛集团（Goldman Sachs）策略师说，盈利增长仍为美国股市提供支撑，近期估值下调也改善第三季度财报季的供需不对称局面。因此，策略师对股票未来三个月的展望上调至增持。

新加坡股市方面，银行股在上周大跌后星期一止跌回升，带动新加坡海峡时报指数跟着回涨0.25%或13.59点，闭市报5415.48点。

以下是星期二（13日）可关注的股票：

1）卓越自动系统（Advanced Systems Automation）因需要更多时间完成2026年第一季和上半年财务业绩，所以会延迟至10月31日或之前发布业绩，原定发布时间是10月15日。

公司星期一晚间发公告说，有三个原因导致业绩延迟发布，包括整改及团队重组、合并报表及核实工作复杂，以及要确保财务报告准确性。

卓越自动系统股价星期一收报0.3分，无变动。

2）南方联盟矿业有限公司（Southern Alliance Mining Ltd）透露，马来西亚国家元首苏丹依布拉欣已经从公司董事经理白国森手中，购入公司约2.25%已发行股份，总额约610万元。

收购交易在星期一完成，涉及1432万6500股普通股，收购价格为每股0.425元，比星期一每股0.38元的收盘价溢价约11.84%。

公司表明，这是苏丹依布拉欣与白国森之间的交易，公司并非交易当事方，也没从中获得任何收益。交易完成后，白国森的持股比率变为55.74%，仍是控股股东。

此次股份转让不会造成公司的管理、运营或战略方向发生任何变动。董事会及高级管理层的组成维持不变。

南方联盟矿业股价星期一下跌5%，收报0.38元。

3）ESR房地产投资信托（ESR REIT）已经与马来亚银行新加坡签订一份总额71亿日元（约5738万新元）的可持续发展挂钩无抵押定期贷款融资协议。银行将担任贷款方和可持续发展协调人。

贷款融资所得款项将用于一般营运资金需求、为现有债务进行再融资、收购资产、对所持资产进行提升和改善，以及支付与贷款融资有关费用和其他交易相关成本。

信托价格星期一下跌0.5%，闭市报2.01元。

4）溢科集团（Aedge Group）以750万元收购威士特豪路（Westerhout Road）2号永久地契商业房地产的交易已经完成。集团透露，这个角头排屋式房地产占地约297.4平方公尺。这项收购符合集团把营收多元化和提高股东价值的增长策略。

溢科集团股价星期一持平于0.205元。

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