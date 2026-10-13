由于需求日益迫切，新科工程（ST Engineering）将设立一个中心，帮助企业更有信心的评估人工智能机器人、自动驾驶车辆，以及无人机等系统。

上市公司新科工程星期二（10月13日）宣布这个计划时指出，随着人工智能机器人、自动驾驶车辆和无人机从测试环境过渡至关键商业运营，验证它们的安全、可靠和运作韧性的需要正越来越迫切，包括它们的网络和实体安全性。因此，它计划在本地设立一个“透明度中心”（Transparency Centre），帮助公司机构更有信心评估这类系统。

公司预计，中心将在明年第一季开业，提供专门和独立的保证，在这类自动平台实际部署于业务运营之前作出评估和验证。

新科工程网安系统总裁吴膺俊说：“随着人工智能开始坎入重要系统，我们不能自动信任它。它必须经过工程设计、测试和确证。”

文告说，评估只是个开始，中心还将帮助企业加强和通过纠正及提升，使它们的系统在未来也经得起考验。

新科工程目前于为期三天的2026年新加坡科技软件大会（GovWare 2026）展示这个中心的服务。