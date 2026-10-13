怡和控股（JMH）预计，集团今年每股基本盈利（underlying earnings）介于5.50美元至5.65美元（约7.05新元至7.24新元），高于此前预测的5.33美元。经调整去年资产出售及重新分类影响后，每股盈利增长3%至6%，主要是集团旗下业务表现在今年前三个季度保持稳健。

集团在星期二（10月13日）开市前宣布，已签署并完成收购英国建筑公司贝尔福·贝蒂（Balfour Beatty）所持有的金门建筑（Gammon Construction）50%股权协议，即日起成为金门建筑的全资拥有人。

金门建筑是一家亚洲领先的建筑与工程公司，业务遍及香港、新加坡及区域其他市场。公司曾参与多个重大建设项目，涵盖交通、能源及教育基础设施、数据中心、甲级办公楼、零售设施、豪华综合度假村与住宅项目。

这次收购交易总额2亿5000万英镑（约4亿2300万新元），怡和控股将分三期等额支付，会在2028年12月29日完成最后一次支付。集团预计，这笔交易从首年起能带来适度的盈利增厚效应。

交易价格不设交割后调整机制，集团在收购业务的同时，也将获得其所有未来股息权益和资产负债表的现金。

集团表示，此次收购将进一步扩大怡和工程与基础设施公司（Jardine Engineering & Infrastructure，简称JE&I）的业务规模和增长潜力。

今年6月，怡和控股在香港举行的首个投资者日活动上宣布，将JE&I列为新的战略业务支柱，整合集团全资持有的金门建筑及怡和工程（Jardine Engineering Corporation），以及两项合资业务怡和迅达（Jardine Schindler）和香港空运货站（Hactl），打造一个全新业务平台。

怡和工程与基础设施公司由金门建筑及怡和工程前首席执行官奥布莱恩（Kevin O’Brien）领导，将通过有针对性的协同效应并购来推动发展，而金门建筑是平台落实的首宗交易。

截至星期二早上9时42分，怡和控股股价上涨0.14%，报55.91美元。