星狮地产工业（Frasers Property Industrial）星期二（10月13日）宣布，委任业界资深人士杰·麦埔利（Jai Mirpuri）出任公司首席执行官，任命从明年1月11日起生效。

今年46岁的杰·麦埔利目前是ESR基金管理公司首席执行官兼东南亚地区负责人，拥有超过23年经验，曾在多个市场打造、拓展并领导大型工业与物流平台。

明年1月11日上任后，杰·麦埔利将加入星狮地产（Frasers Property）执行领导团队，并常驻新加坡，直接向集团首席执行官苏华钦（Panote Sirivadhanabhakdi）汇报。

杰·麦埔利将负责集团在澳大利亚及欧洲的工业与物流业务运营，包括监督、为星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）管理公司提供战略指导。

星狮地产工业透露，他在亚洲主要增长市场拥有丰富的跨境基金管理和机构资本运作经验，能够为集团带来符合机构投资目标的专业视角，协助推动整个业务平台的协同效应，并建立长期资本合作伙伴关系。

杰·麦埔利曾在新加坡、日本、中国、印度、泰国、越南、印度尼西亚、马来西亚及美国生活和工作。

苏华钦在文告中指出，杰·麦埔利丰富的领导及跨市场客户服务经验，能够带领星狮地产工业迈入下一阶段增长，让集团从全球战略视角出发，扩大跨国工业和物流业务的规模。

杰·麦埔利说，期待与团队紧密合作，在现有的基础上进一步发展业务，加强与客户及资本合作伙伴的关系，带领业务持续取得佳绩。