新加坡交易所（SGX）迎来四个交易所挂牌基金（ETF）上市，为投资者提供更多投资美国及全球股市的选择。

新交所星期二（10月13日）发文告说，这四只基金由全球资产管理公司DWS管理，均以新元交易，也可通过退休辅助计划（SRS）投资，让本地投资者可通过新交所投资全球股市。

这四个ETF分别追踪标普500指数、标普500等权重指数、纳斯达克100指数，以及涵盖全球发达市场股票的MSCI世界指数，总费用率介于0.03%至0.20%。

包括这四个ETF在内，新交所共有59个ETF，总资产管理规模大约210亿元。

新交所全球金融市场主管黄耀龙说，投资全球市场不应意味投资者必须到海外交易所买卖。这四只低成本基金以新元在新交所交易，让本地投资者通过熟悉的本地交易平台，投资美国及其他发达市场。

德意志资产管理DWS亚太区Xtrackers销售主管索菲娅·金（Sophia Kim，译音）说，Xtrackers在首次发售期间获得投资者热烈响应，反映市场对便捷、有效参与全球市场的投资工具有需求。Xtrackers是DWS旗下全球ETF及交易所挂牌商品平台，全球管理资产达4550亿欧元。

Moomoo是这四个ETF上市前的独家分销商，Moomoo新加坡总裁黄荣贵说，投资者的反应热烈，反映市场对分散投资、着眼长期的全球投资方案需求日益增加。