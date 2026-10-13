马来西亚IOI置业集团（IOI Properties Group Bhd）已提交意向书（Expression Of Interest），表示有意收购位于新加坡中央商业区综合商业项目“莱佛士坊一号”（One Raffles Place）的50%股权。

在马来西上市的IOI置业，于星期一（10月12日）向马来西亚证券交易所提交的文件中披露，公司已与由凯德投资（CapitaLand Investment）管理的投资实体共同提交收购意向书，拟按50:50的比例，共同收购莱佛士坊一号的100%的权益。

今年8月，市场已传出IOI置业与凯德投资对莱佛士坊一号感兴趣的消息。据当时报道，这个项目的估值约为24亿元。

上星期三（7日），根据《商业时报》报道，IOI置业集团首席执行官李耀昇接受采访时说，这个收购要约是约三个月前提出的。

IOI置业在星期一文件中说，各方目前正在进行尽职调查，并与卖方展开独家谈判，以期达成双方均可接受的交易条款。

在独家谈判期内满意完成尽职调查的前提下，各方目前正致力于敲定最终的买卖协议及相关交易文件。

目前，印度尼西亚力宝集团（Lippo Group）李氏家族旗下的华联房地产投资信托（OUE REIT）通过子公司持有莱佛士坊一号的81.54%股份；其余18.46%的股份由大华银行持有，大华银行同时也使用大楼的部分空间。

华联房地产投资信托上星期四（8日）在新加坡交易所发文件强调，虽然正与IOI置业、凯德投资有关联的实体独家协商出售大楼事宜，但各方的谈判、买方进行的尽职调查仍在进行中，各方尚未就出售大楼签署任何具约束力的协议。

截至星期二早上约10时，IOI置业股价报3.28马币，下跌0.91%；凯德投资和华联信托的股价则分别报2.4元和0.34元，下跌1.24%和1.45%。