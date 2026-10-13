总部位于新加坡的电池回收科技公司NEU Battery Materials（简称NBM），在新加坡新建的锂回收工厂正式投产，年产能1300公吨。同时，公司也已完成新一轮融资，获得760万美元（约973万新元），新加坡创新机构（SGInnovate）是领投人之一。

NBM主要从事锂离子电池回收和电池级材料提取，专注于磷酸铁锂电池。

NBM的工厂位于大士卡尔圈（Gul Circle）。公司星期二（10月13日）发文告指出，上述工厂的投产，是公司从技术研发迈向工业化规模扩张的重要一步。公司未透露新厂的投资额。

至于筹措回来的资金，NBM说，将用来扩大生产规模，利用正极材料生产电池黑粉等磷酸铁锂电池原料和电池级锂，并支持公司往国际市场扩张。

NBM联合创始人兼首席执行官胡鸿恩说：“我们的愿景，是为持续进行的能源转型，打造更清洁、更具韧性的锂供应链。新加坡工厂投产是实现这一愿景的重要里程碑。”

胡鸿恩说：“这笔融资将推动我们的模块化磷酸铁锂电池回收技术扩大规模并投入应用，借此扩大关键电池级锂的产量，并逐步降低客户的成本。”

据国际能源署的资料，磷酸铁锂电池在全球电池储能系统中，所占比率超过90%；在电动车电池中所占比率则超过55%。

NBM文告也指出，随着全球电池部署与制造规模持续扩大，可持续的回收方案也愈发重要，这有助于加强产业自主能力，并确保锂供应链的安全。

上述融资活动由新加坡创新机构、风险投资平台Shift4Good由共同领投。本轮融资也吸引了投资公司Lotus Singapore Group、M7 Holdings等新投资者参与。

新加坡创新机构说：“NBM在电池价值链中发挥着战略性作用，我们会继续支持其发展。”