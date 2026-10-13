马来西亚国家元首苏丹依布拉欣斥资610万元，收购在新加坡交易所上市的稀土公司南方联盟矿业（Southern Alliance Mining，简称SAM）的股权。

这笔交易宣布后，公司股价星期二（10月13日）开市后上涨约9.21%，报0.415元。

根据公司在新交所发出的文告，苏丹依布拉欣星期一（12日）通过场外交易，向董事经理白国森收购1432万股，占公司2.25%的股权。

交易的收购价为每股0.425元，比当天闭市价每股0.38元高出约11.84%。

南方联盟矿业自2020年6月26日起，在新交所的凯利板上市。股份转让后，白国森继续直接持有公司55.74%股权，实际持股比率约为56.66%，并继续担任控股股东和董事经理。

公司早前也签署一项有关稀土的收购协议，使它成为首家在新加坡上市的稀土元素企业。

公司在文告中说：“马国元首入股，标志着公司发展历程中的一个重要里程碑。多年来，集团凭借旗舰项目三合港（Chaah）矿场，在柔佛州保持着稳固的采矿业务布局，并持续在马来西亚寻求矿产资源开发机遇。”

文告也说，这次的股份转让不会导致集团管理层、营运或策略方向发生任何变更。公司的董事部和高级管理层保持不变。

根据过往的报道，苏丹依布拉欣持有不少马来西亚挂牌公司的股份，涉及房地产、电信、零售和能源等领域。

他曾持有与马来西亚富豪陈志远掌控的成功资产（Berjaya Assets）约10.09%股权，并曾入股马国的7-Eleven便利店、通信公司REDtone Digital，以及电信商U Mobile。此外，他也持有Maharani Energy Gateway的40%股权，后者负责开发柔佛州的自由港及能源枢纽项目。