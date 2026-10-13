总部设在新加坡的超大规模数据中心运营商DayOne，获七家国际与区域银行银团再提供150亿令吉（约47亿新元）多币种融资，支持位于马来西亚柔佛的数据中心平台持续扩充。

由联昌国际银行、法国农业信贷银行企业及投资银行、星展银行、马来亚银行、华侨银行、渣打银行和大华银行组成的七家贷款机构银团，已成功为DayOne安排扩充多币种融资，以支持位于马来西亚柔佛数据中心平台的持续发展。

融资包括额外24亿美元（约31亿新元）的离岸定期贷款额度及55亿令吉的穆拉巴哈融资额度，总额达150亿令吉。

连同2025年获得的150亿令吉多币种融资，融资平台现总额达300亿令吉，进一步彰显DayOne致力于扩大柔佛超大规模数据中心容量的承诺。

七家贷款机构星期二（10月13日）联合发表文告透露以上消息。

文告指出，随着云计算、人工智能（AI）和数码服务需求持续加速增长，发展具备可扩展性和韧性的数码基础设施，将在加强区域互联互通和支持经济增长方面发挥关键作用。

柔佛数码基础设施扩充

这笔新增融资将用于DayOne平台下一阶段的容量开发，以帮助满足不断增长的需求，并支持区域数码基础设施的持续发展。

融资组成的银团，受委任为牵头行、簿记管理人及联合协调人，反映出市场对马来西亚及更广泛区域数码基础设施发展的强劲融资信心。

文告透露，这项交易进一步巩固马来西亚作为区域领先数码基础设施枢纽的地位。

柔佛凭借强大的互联互通能力、完善的基础设施、获得技术人才的便利条件以及毗邻区域市场的优势，吸引了大量数据中心开发投资。

这将有助于发展具韧性的数码经济，并加强东南亚作为科技投资和创新重要目的地的地位。

自2022年成立以来，DayOne迅速扩大在亚洲和欧洲的业务版图，目前已进驻新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、日本、中国香港特别行政区、芬兰和西班牙。