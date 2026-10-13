美国科技股抛售潮蔓延到亚洲市场，新加坡科技和半导体股星期二（10月13日）早盘普遍下跌。其中，永科控股（AEM）的跌幅最大，股价下跌超过6%。

截至午间休市，永科控股股价报10.12元，跌幅扩大至6.21%，有近211万股转手，交易额2155万元。

其他科技和半导体股也出现不同程度的下跌，纳峰科技（Nanofilm Technologies）跌4.19%至0.80元。与国际设备商业务往来较密切的UMS控股（UMS Integration）和福根集团（Frencken Group），股价分别下滑2.92%和2.03%。

创业公司（Venture Corp）、快捷达环球（Aztech Global）和CSE环球（CSE Global）的跌幅介于1.35%至3.48%。

MSCI亚太除日本外指数星期二下跌2.4%，跌至两个月来的低点。

科技股比重较高的韩国综合股价指数（KOSPI）下跌6%，触发熔断机制，暂停交易五分钟。日本日经指数下跌2.6%，台湾股市则跌2%。

全球市场情绪低迷，纳斯达克期货下跌0.77%，欧洲股指期货也跌0.39%。

分析师指出，投资者正重新评估人工智能（AI）领域的资本开支前景，以及借贷成本上升带来的影响，市场对AI投资的热情有所降温。

佩珀斯通（Pepperstone）研究主管韦斯顿（Chris Weston）指出，AI相关股票持续面对抛售压力，已成为市场的主要特征，半导体股也跌破近期交易区间。

早前有报道称，中国存储晶片巨头长鑫科技在技术方面取得飞速进展，市场关注中国企业可能正在缩小与美国企业之间的技术差距。

路透社此前也引述知情人士报道，在全球供应短缺的背景下，长鑫科技准备进军三星电子、SK海力士等韩国企业主导的NAND闪存市场，以扩大客户群体。

Capital.com高级金融市场分析师罗达（Kyle Rodda）认为，问题的关键不在于整体AI投资热潮，而是中美科技差距可能缩小，还有随之而来的行业竞争加剧，可能对企业利润率和盈利能力造成压力。

“说到底，问题不在于整个市场的蛋糕有多大，而是这块蛋糕将如何分配。”