位于马里士他路一带惹兰安拔士（Jalan Ampas）的永久地契项目Balestier Regency，第五度公开招标寻求集体出售，指示价2亿5500万元，包括土地增值费在内的容积率尺价为1473元。

负责销售的独家代理SRI资本市场星期二（10月13日）发文告宣布集售详情。这个建于1990年的私宅项目包括一幢10层的住宅楼，共72个单位，每个单位的面积介于1270至1496平方英尺。

这个地段的总面积为6万1931平方英尺。根据市区重建局的2025发展总蓝图，它被划为住宅用土，容积率达2.8，可建造的最大总面积约为17万3407平方英尺。在符合规划条件和获得批准后，地段有潜力重建为拥有161个单位的项目。

Balestier Regency最早于2013年寻求出售，但当时未能获80%的屋主同意。2018年，这处房地产以2亿1800万元的价格出售，却未能找到买家。

2022年项目第三次尝试集售，也未能达到80%的同意门槛。随后今年5月，SRI资本市场再次将这处房地产挂牌出售。

项目目前2亿5500万元的指示价，与今年5月推出时保持一致。其中，土地增值费预计为38万1181元。包括土地增值费在内的容积率尺价为1473元，计入阳台等额外面积后的尺价为1437元。

SRI资本市场执行合伙人刘俊星说：“鉴于其他中央区内规模较大的永久地契地段供应有限，我们认为对于着眼于中长期市场前景的发展商而言，Balestier Regency依然是一个值得关注的收购机会。”

此次的招标活动将于11月12日下午3时截止。