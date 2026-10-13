位于罗尼路（Lornie Road）一处永久地契洋房推出市场进行招标出售，指示价为8300万元。这处房地产属于已故富商庄锦发家族名下。

根据独家代理销售的莱坊（Knight Frank）星期二（10月13日）发出的文告，这处洋房位于第11区罗尼路8号地块。按市区重建局（URA）的规划，这个地区已被划定为双层半独立式住宅区。这意味着此地区可重新发展为混合型的半独立式住宅和洋房项目。

按土地面积计算，指示价相当于每平方英尺约1605元。这个洋房去年5月已经历过一轮挂牌出售，当时的指示价为8200万元或每平方英尺1586元。

这处房屋是在1937年建成。庄锦发在70年代初购得此房，并一直居住直至2024年8月离世。

庄锦发于60年代投身建筑业，最初承建建屋发展局在大巴窑和宏茂桥等地的组屋项目。到了80年代，他转型为房地产发展商。他创办的CGH集团，发展项目包括巴耶乌美（Paya Ubi）工业园区、位于丹戎巴葛的胡姬酒店（Orchid Hotel）、基里尼路（Killiney Road）的CGH大厦。

本次招标活动的截止时间是11月12日下午3时。