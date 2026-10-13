在新加坡，提起美容瘦身集团“谢美丽”（Mary Chia），几乎无人不知。

特别是对于很多80后、90后的消费者来说，电视里那句家喻户晓的广告语和行销手法“减多少，付多少”、商场里醒目招牌，以及明星代言的瘦身广告，都构成了大家对美容瘦身最早的商业认知。

作为新加坡首家上市的本土美容瘦身品牌，谢美丽曾是无数白手起家创业者的楷模。然而，这家拥有40多年历史的老字号，如今却频频因债务危机登上财经新闻头条。

从行业龙头到深陷困境，谢美丽控股（Mary Chia Holdings）究竟经历了什么？这背后又给传统服务业带来了怎样的血泪教训？

本地艺人曾担任谢美丽美容瘦身专业（Mary Chia）代言人，她拍摄的瘦身广告，也成为大家对“美容瘦身”最早的商业认知。（谢美丽公司提供）

一、 辉煌起点：从家庭作坊到“美容第一股”

谢美丽的故事，是一个非常励志的华商传奇。

谢美丽创始人谢美丽，出生在蔡厝港乡村一个普通农家，小时候学习裁缝手艺，15岁就租用别人店面的一角，开始了自己的生意。最初是为人缝制衣服，渐渐地发展为专门缝制结婚礼服。

偶然的机缘下，她遇上一名推销员来到店里推销化妆品。谢美丽做生意的周到服务和专心，让推销员极力游说她也做兼职化妆品推销员。就这样，谢美丽“转行”当起了上门为邻居做脸的美容师。凭着精湛的手艺和极佳的口碑，她在1982年开办了第一家美容院。

由于做化妆品销售名列前茅，公司奖励谢美丽到日本旅行。当时80多公斤的她，对在日本看到的瘦身机器非常感兴趣。几经努力，终于引进新加坡，自己成为第一位顾客，也成为活广告。从此，谢美丽的美容又增添了瘦身的新业务。

进入2000年代，在女儿何雯莉的协助推动下，谢美丽品牌迅速扩张，推出了针对女性瘦身的谢美丽美容瘦身中心“Mary Chia”、针对男士护肤的“Urban Homme”，以及零售护肤品牌，阵地遍布新马两地的核心商场。

2009年，谢美丽迎来高光时刻，谢美丽控股成功在新加坡交易所凯利板（SGX Catalist）上市，成为新加坡第一家上市的美容瘦身企业。当时，公司重金邀请诸多知名艺人代言，品牌声势在2010年前后达到了顶峰。

然而，谁也没想到，上市竟成了它盛极而衰的分水岭。

谢美丽原来是上门为邻居做脸的美容师，凭着精湛的手艺和极佳的口碑，她在1982年开办了第一家美容院。公司后来迅速发展，并在2004年获颁由中小型企业公会和新加坡扶轮社联办的企业家奖。（档案照片）

二、 拆解“败局”：谢美丽控股到底哪里出错？

1）成本增加 竞争加剧

步入2010年后，谢美丽控股面对的人力、租金和产品成本挑战与日俱增，对集团的盈利也造成了影响。

根据集团在2012年6月公布的业绩，集团15个月净亏损258万元，而上一个财年的12个月净利为50万元。

此外，除了几间大型的连锁美容业者，本地在2010年后也出现越来越多小型美容、Spa店面。对于如何在激烈竞争中脱颖而出，谢美丽集团每年都会拨出一笔款项作为购买新仪器和产品的资金，试图走在技术和产品的前端。

何雯莉在2012年接受《联合早报》访问时，谈到美容行业在我国是否已达到饱和时说：“最重要的是不断提升，否则不进则退。因为我们的集团不断推陈出新，总的来说我们觉得还好，不会感到那种压迫感，因为一旦有新的东西，就可以吸引和保留新旧顾客；没有人会用一个10多年一成不变的仪器，10多年不换的产品。顾客支付一样的价钱为什么不拿最新的？”

进入2000年代，在女儿何雯莉的协助推动下，谢美丽品牌迅速扩张。（海峡时报档案照片）

2）预付配套模式的崩塌

对谢美丽控股和当时许多传统美容业者，他们的核心商业模式之一是预付配套（Package Deals）。通过许多推销手段，公司拥有新客户和续约客户，并依赖“预付资金池”运转财务。

可是约2010前后，本地发生数起Spa和美容保健公司忽然倒闭事件，包括Subtle Senses及它接管的True Spa，许多签预付配套的人都遭受影响，投诉者越来越多。这也因而导致消费者对美容瘦身公司的信任危机。

此外，市场上也培育出一批“试用顾客”，他们前往各个店面接受促销服务，但从不签配套，这也让业者的生意雪上加霜。

中国艺人赵薇曾在2010年担任谢美丽（MARY CHIA）美容瘦身中心代言人。（谢美丽公司提供）

3）致命的跨界酒店业

在美容主业增长放缓时，谢美丽控股的管理层将目光投向了房地产和酒店业。

2011年，谢美丽控股设立了首家酒店“宝瓷林精品酒店”（Porcelain Hotel），这是由三家店屋组合而成的精品酒店，位于繁华的牛车水摩士街。

可是酒店业是典型的重资产、长回报周期行业。谢美丽进军酒店业，收购的资产不仅没有成为避风港，反而变成了巨大的债务黑洞，吞噬了美容主业本就不充裕的现金流。

2015年，谢美丽控股的独立审计师认为，集团是否能够持续正常营业（going concern）有相当大的不确定性。审计师也指出，集团在截至2015年3月底的财年蒙受了274万元的净亏损和268万元的综合亏损。截至3月31日，集团的流动负债比流动资产高出近680万元。

当时，谢美丽控股的独立董事杨观生受询时说，集团流动负债比流动资产高，主要是因为集团此前投资“宝瓷林精品酒店”向银行借贷所致，但集团财务情况没有问题，总股本超过3000万元。

约2011年，谢美丽控股创立了结合Spa理疗的宝瓷林美容精品酒店。图左起为谢美丽和她女儿何雯莉。（新明日报）

4）纠纷与官司不断

约2016年开始，谢美丽控股也陷入多起纠纷和官司。其中，何雯莉在2016年被控公司没为外国员工取得合格的工作准证，抵触《雇佣外来人力法令》。

同年，谢美丽子公司谢美丽美容与瘦身专家公司（Mary Chia Beauty & Slimming Specialist）因合资拆伙引起的纠纷，遭日本合资伙伴瘦身美容屋（Slim Beauty House）索赔481万元。

最终，在面对严峻的营运挑战下，谢美丽控股于2017年8月被Suki寿司连锁店集团以1100万元收购了61%股权，更基于Suki寿司及其他相关人共持有谢美丽约80.97%股权，对集团提出全面收购。谢美丽也辞去执行主席及集团其他职务。

2009年，谢美丽控股成功在新加坡交易所凯利板上市，成为新加坡第一家上市的美容瘦身企业。图中和右为谢美丽和她女儿何雯莉，图左为谢美丽上市的承销代理公司代表。（取自网络）

三、疫情的“最后一根稻草”与疫情后动荡

2020年至2022年期间，由于冠病疫情和阻断措施影响，本地美容业饱受冲击，包括谢美丽控股在内的多家美容院数月无法营业，收入直接归零，但租金和薪水仍需支付。

这或许也成了压死谢美丽控股的最后一根稻草。

到了2023至2024年，谢美丽的财务状况已恶化至无法维持正常营运的边缘。由于公司财报显示负债远超资产，连年亏损，审计师连续多年出具“无法表示意见”或“重大不确定性”的审计报告。

根据今年3月底的财务报告，谢美丽控股在2026财年蒙受亏损230万元，与上一财年的60万3000元净利形成对比，全年营收为1186万元，较上一财年的4080万元下降71%。

此外，谢美丽控股也因无法满足监管机构对营运能力的要求，股票在新加坡交易所被长期停牌。

今年，谢美丽控股的债权人Fullink Capital就谢美丽全资子公司欧佳丽卡（Organica International）的一笔35万元贷款进行索偿，包括滞纳金和违约利息等费用在内，涉及总金额约90万2640元。

Fullink Capital也在4月针对谢美丽控股和何雯莉等人提起破产诉讼。

针对这起案件，高庭在9月30日指示公司须在14天内将65万1499元的担保款项转存至法院。法院在收到后将撤销无力偿债程序；担保款项将由法院保管，直到公司与Fullink Capital之间的诉讼获得全面及最终裁决。

谢美丽控股子公司还因拖欠员工公积金缴款遭起诉，欠款总额达约15万3000元。它在本月遭到新交所监管公司质询，为何旗下总共五家子公司拖欠公积金并一同面对法庭程序，但它却没有同时披露，而是先披露其中一家子公司拖欠公积金。

不过，在这困难时期，谢美丽控股在本月初以每股1分的认购价，发售1亿股新股，集资了100万元，以加强公司财力和资本基础，新资金将充作营运资金和用于扩充业务。 这批新股的主要认购人包含公司创始人谢美丽以及其他三名投资者。

何雯莉现为谢美丽控股集团主席兼总裁及掌控股东，与丈夫李文龙和母亲谢美丽在本月发售新股活动后，将掌控公司的61.50%扩大后股本。（海峡时报）

四、 谢美丽控股给企业带来的商业启示

谢美丽控股曾代表了新加坡本土品牌的一个辉煌时代。如今它走入困境，令人唏嘘，这反映了商业市场优胜劣汰的残酷现实，是传统美容企业在面对现代商业浪潮冲击时的缩影。

对于这家逾四十载老字号而言，谢美丽公司能否破局重生，取决于它是否真的有勇气彻底撕掉过去的标签，根据市场需求重新找到自己的竞争优势。毕竟，当初谢美丽公司能顶起美容塑身界的半边天，靠的不是金钱或昂贵产品及仪器，而是谢美丽母女的用心、勤奋和不懈追求。