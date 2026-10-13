机构投资者上星期净卖出本地股市股票近9亿元，其中三大银行股占净流出总额约80%。与此同时，超过90只中小市值股获得机构资金净流入，合计超过1亿1000万元，当中永科控股（AEM Holdings）最受青睐，净流入约6100万元。

新加坡交易所星期一（10月12日）发布的报告指出，受金融股拖累，海峡时报指数上星期下跌4.1%。

报告指出，全球国债收益率上升，使其他投资选择更具吸引力，促使投资者重新调整投资组合。同时，本地航运、燃料、原材料及劳动力成本上升，也令市场更加关注企业的盈利韧性及利润率能否持续。

本地三只银行股上星期平均下跌7%，使得它们今年前41周的平均总回报率降至36%。

新加坡辉立证券股票经纪张爵兴接受《联合早报》访问时指出，本地银行股主要受到外部因素的冲击，包括全球债券收益率上升，让银行股的股息吸引力应声下滑。“今年以来，三大银行股价表现非常强劲，因此当部分负面消息传出时，便给了投资者获利了结的理由。”

针对银行股本星期表现，张爵兴说，股价大幅回调后，部分投资者应会逢低买入，为股价带来一定支撑。“我认为抛售压力正在减弱，短期内股价应会进入盘整阶段。接下来值得关注的是在11月到来的业绩期。”

银行股承受卖压之际，有93只中小型市值股获得1亿1300万元的机构资金净流入。包括永科控股、创业公司（Venture Corporation）和UMS控股（UMS Integration）在内的科技股，占净流入总额的近70%。

对于永科控股受追捧的原因，张爵兴认为，除了半导体需求持续攀升，投资者也关注永科控股的盈利前景。根据市场分析公司LSEG的资料，永科控股在2026财年的每股盈利，预计大涨约390%，2027财年则进一步上扬43%。

分析：永科控股今年以来涨势惊人 投资者应谨慎看待

尽管如此，张爵兴提醒，截至上星期五（9日），永科控股今年以来的总回报率已超过550%，股价可能已反映了不少乐观预期。“考虑到股价涨势如此惊人，我会对在当前价位追高持谨慎态度。”

至于整体科技板块，张爵兴观察到，虽然目前全球趋势有利于科技公司，但投资者会审慎地挑选那些盈利受到支撑的公司。“买入前，必须了解公司是否可能实现强劲的盈利增长，能撑起高昂的估值。”

报告也指出，机构投资者的净买入涵盖消费、医疗保健、房地产及工业等板块。新交所说，部分机构投资者正“选择性”地买入指数权重股以外的股票，显示资金流向不是整个市场一面倒地买入或卖出的情况。

大型股方面，新科工程（ST Engineering）、胜科工业（Sembcorp Industries）、新电信（Singtel）、凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）、香港置地（Hongkong Land）和怡和东南亚（Jardine Matheson Southeast Asia），也获得机构资金净流入。