首尔和东京股市受科技股抛售潮的拖累，动荡收跌。新加坡股市在在银行股的支撑下表现出坚韧抗跌力，海峡时报指数在星期二（10月13日）上升15.02点或0.28%，闭市报5430.5点。

三星电子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）的股价在星期二（10月13日）下跌超过8%，导致韩国综合股价指数（Kospi）下跌5.46%，收报6035.35点。

日本科技股也表现疲弱，铠侠控股（Kioxia Holdings Corp）重挫超13%；东京威力科创（Tokyo Electron）下跌超过7%。日经指数收跌1.82%，报67777.52点。

台湾加权指数跌1.95%，报48341.31点。

香港恒生指数则收涨0.3%，报24345.22点；上证指数微升0.1%，报3800.864点。

辉立证券投资组合经理韩巍博士接受《联合早报》访问时指出，相较于韩国和台湾的股指，海指的表现相对坚挺，还小有反弹。这主要是因为海指上周大跌过后，点位变低，吸引一些投资者进场。

“但我个人相对比较谨慎，会担心海指在稍许反弹之后，可能有二次大跌风险。我呼吁投资者，当下如果海指进一步反弹，宜积极减仓降险，防止二次下跌。本地科技板块最近下跌，风险有所释放，可以关注低位入场机会。”

新加坡股市星期二全天全场交易量为9亿9270万股，交易总额18亿9000万元；上升股217只，下跌股338只。

科技股权重较大的首尔和东京股市陷入“红海”，而海指则获得银行股的强大支撑。

银行股挥别上周的萎靡态势，连续两个交易日收涨。大华银行（UOB）收涨1.06%，报40.93元；星展集团（DBS）起0.72%，报74.47元；华侨银行（OCBC）起0.48%，报29.20元。

下跌的海指成分股包括新翔集团（SATS）、创业公司（Venture）和华业集团（UOL），分别下跌1.61%、1.35%和1.15%，报3.67元、16.03元和7.77元。