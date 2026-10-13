随着投资者对与人工智能（AI）热潮相关的高风险债务要求更高收益率，摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）和高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）在为人工智能初创公司Volta基础设施控股（Volta Infrastructure Holdings Ltd.）安排50亿美元（64亿新元）贷款交易时，罕见地采取措施限制自身风险敞口。

彭博社星期二（10月13日）报道说，这两家银行正牵头为Volta公司安排贷款。据知情人士透露，两家银行为Volta承销了其中13亿美元的定期贷款，而未承销另外37亿美元晶片贷款，以保护自身面对的潜在风险。

Volta的这批债务提供约11%收益率，是目前AI融资领域流行的杠杆贷款市场中最高的借贷成本之一。值得注意的是，这项交易未获评级，这通常会让抵押贷款债券（collateralized loan obligations或CLO）却步。抵押贷款债券是这类贷款的最大买家。

据知情人士透露，这笔交易吸引了超过50亿美元的订单，主要来自私募信贷投资者、对冲基金和互惠基金（mutual fund）。不过，目前尚不清楚这些需求在定期贷款与晶片贷款之间的具体分配情况。

摩根大通、高盛和Volta的代表对此均拒绝置评。

银行通常会对全套债务提供承销支持，确保借款人无论能否获得投资者认购，都能落实融资。尽管承销业务利润丰厚，也常见于并购交易，但银行同样面临风险：一旦相关债务难以吸引投资者，甚至无法卖出，银行就可能被迫自行承担这些债务，并向借款人提供尚未筹得的资金。

银行担心再次遭遇2022年那样的困境，当时利率快速上行使债务融资市场陷入停滞，导致未能完成销售的债务被迫滞留在银行资产负债表上，令它们蒙受巨额损失。

知情人士还透露，为人工智能热潮提供融资，尤其是帮助那些新成立或商业模式尚未经过市场检验的企业融资时，银行往往需要在杠杆融资市场采用非常规的承销结构。他们补充说，银行正试图规避潜在风险，确保不会陷入被动局面。

Volta属于被称为“新一代云服务商”（neoclouds）的人工智能企业群体，这类公司租用晶片算力及其他人工智能基础设施。Volta此次的融资金额将用于挪威一处由Volta与Bitdeer Technologies Group（一家运营数据中心的比特币挖矿公司）合作管理的数据中心。

据彭博社此前援引知情人士消息报道，Anthropic PBC已经签署了一份为期六年的协议，以获取这个数据中心的算力资源。

据彭博社此前报道，这笔13亿美元的定期贷款将用于向Bitdeer支付其挪威数据中心的租赁费用。而另一笔37亿美元的晶片贷款则将用于采购约3万6000个由英伟达（Nvidia Corp.）生产的图形处理器（GPU）。