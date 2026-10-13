德之馨（Symrise）星期二（10月13日）在新加坡启用新的香氛创意中心（Scent Creative Center），专为洗发水、肥皂和洗衣剂等日常消费品研发香氛。

德之馨主要面向企业客户，公司执行董事会成员兼香氛与护理部门总裁弗里德（Michael Björn Friede）接受《联合早报》访问时指出，公司不生产洗发水等最终消费品，而是为品牌和消费品制造商开发香氛，让客户把香氛加入洗发水、肥皂、洗衣柔顺剂和家居清洁用品等产品。

弗里德举例说，德之馨的客户包括欧莱雅（L’Oréal）、联合利华（Unilever）和宝洁（Procter & Gamble）；高级香水业务的客户则包括迪奥（Dior）、香奈儿（Chanel）和路威酩轩集团（LVMH）。

新加坡是集团的区域总部。弗里德说，德之馨自1990年起就在新加坡设立业务。公司过去10年已在新加坡投资超过8000万欧元。

新中心设有模拟浴室、发廊和洗衣房等场景，用于测试产品在接近真实使用环境下的气味变化。例如，团队会测试洗衣剂在洗衣机打开时、衣物晾干后，以及衣物放入衣柜两周后的气味。

延伸阅读 盛香国际带亚洲心越洋飘香

德之馨没有透露新中心的招聘人数。弗里德说，公司有意招聘调香师、市场营销人员、消费者研究人员、实验室人员、研究人员和香氛开发经理等，这些职位涵盖创意和科学研究。目前德之馨在新加坡约有600名员工。

此外，德之馨预计在2027年上半年启用另一个创新中心。弗里德说，新启用的香氛创意中心侧重消费者理解、产品测试和实际场景评估，未来的创新中心则较偏向技术创新和应用研究，设在现有办公地点的建筑范围内。

谈及亚洲业务，弗里德说，过去10年，业务年增长率一直维持在个位数，部分年份则达到双位数。他指出，亚洲一些市场的香氛产品渗透率仍低于西方，显示相关产品还有增长空间。

新加坡经济发展局（EDB）的数据显示，预计到2030年，全球约65%的中产阶级将来自亚洲，带来约10万亿美元的新增消费机会。

德之馨的财报显示，亚太区有机销售增长在2026年第二季加快至9.6%，高于第一季的1.9%；2026年上半年增长5.6%，2025年全年则为3.2%。