受近期人工智能（AI）相关股票遭抛售的影响，由黑石集团（Blackstone）支持的数据中心运营商AirTrunk已推迟在新加坡的首次公开售股（IPO）计划。

路透社星期二（10月13日）援引不具名知情人士报道说，AirTrunk原先计划以房地产投资信托（REIT）的形式，在今年9月或10月份于新加坡挂牌上市，如今因市场状况发生变化而暂停。

《华尔街日报》率先报道了这一消息，称AirTrunk推迟IPO的理由也包括美国利率环境的不确定性。

知情人士透露，AirTrunk尚未决定何时重启IPO，但目标是在2027年初完成上市。根据早前的报道，AirTrunk在新加坡的IPO预计可筹资15亿美元（约19亿新元）。

AirTrunk的REIT估值原先预计约有150亿美元，有望成为未来数月新加坡乃至东南亚市场规模最大的IPO项目之一。

报道说，AirTrunk的IPO延迟正值亚洲股市跌至近两个月低点之际，晶片商股票在这期间暴跌，再度让投资者对AI交易抱以谨慎态度。

AirTrunk和黑石集团都没有回应媒体的置评请求。

值得一提的是，获英伟达（NVIDIA）投资的澳大利亚数据中心公司Firmus Grid，近期也宣布撤回首次公开售股计划，凸显大型数据中心运营商及AI相关企业正面临日益严峻的上市环境。

路透社报道指出，这也显示出投资者正重新评估这类企业的估值、不断上升的借贷成本，以及AI相关需求的可持续性等因素。