集体出售要价9.7亿元的城市购物中心（City Plaza）没获得任何潜在买家竞标，业主在星期二（10月13日）招标截止后，已开始与潜在买家进行私下洽谈。

城市购物中心集售的行销代理合登亚洲（Huttons Asia）星期二发布消息时说，业主与潜在买家的讨论还在进行中，“集售如今进入为期10周的私下洽谈期”。

合登亚洲指出，在私下洽谈期间，潜在买家将有机会进一步评估这个地段的投资和重新发展潜能 ，并就收购事宜进行洽谈。

这是城市购物中心第三次尝试集体出售。第一次尝试是在2018年，当时要价10亿5000万元，获得了53%业主的同意，未达到启动出售所需的80%门槛。第二次是在2021年，要价调低至9亿7000万元，获得了79.3%的支持，仅以微弱差距未能达到门槛。

城市购物中心占地约1万3146平方公尺（14万1504平方英尺），属于永久地契。根据《2025年发展总蓝图》（Master Plan 2025），城市购物中心目前规划为商业用途，总容积率为3。

位于芽笼路的城市购物中心以服装批发商铺闻名，靠近巴耶利峇地铁站，步行即可抵达巴耶利峇广场（Paya Lebar Quarter）和新邮政中心（SingPost Centre）。

合登亚洲指出，这个项目的一大吸引力在于它规划为商业用途，因此收购时无需支付额外买方印花税（ABSD），但须遵守相关法定规定。此外，项目是永久地契，且位于市区边沿地带，为投资者提供更大的灵活性，可考虑中期持有，并评估未来重新发展项目的潜力。。

合登亚洲投资销售总监连镛智表示，在获得规划批准的前提下，这个项目可能重新发展为以住宅为主的综合用途项目。

连镛智说，潜在买家提交的意向书显示，城市购物中心持续受到投资者关注。他指出：“鉴于这类收购项目的规模与复杂性，有兴趣的各方在决定交易之前，可能需要更多时间来评估规划、财务及商业方面的考量。”