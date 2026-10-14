美国大型银行业绩亮眼，但受到科技股遭投资者抛售影响，美国隔夜三大股指星期二（10月13日）集体收跌。

道琼斯工业指数下跌0.35%至51670.10点；纳斯达克指数跌0.15%，报27204.38点；标普500指数微跌0.02%至7805.45点。

摩根大通、花旗集团和富国银行第三季的贷款业务收入都创下新高，反映即使利率上升，客户仍持续借贷。

高盛集团的股票交易业务表现优于市场预期，但固定收益及利率交易表现承压。

彭博汇编的数据显示，截至星期二，标普500指数已连续53个交易日都没出现过1%或以上的跌幅，写下自2020年1月以来的最长纪录。

Globalt Investments高级投资组合经理托马斯·马丁（Thomas Martin）说：“考虑到过去几个月，围绕利率上升、债券收益率飙升，以及油价高企的种种担忧再度升温，市场竟能保持如此长时间的平静，确实令人意外。”

亚太股市方面，受科技股抛售潮拖累，首尔和东京股市动荡收跌。

新加坡股市在银行股支撑下展现出较强的抗跌韧性，海峡时报指数星期二上涨15.02点或0.28%，闭市报5430.5点。

以下是星期三（14日）可关注的股票：

1）百汇生命产业信托（Parkway Life REIT）以3880万欧元（约5650万新元）向法国第三大养老院运营商DomusVi集团收购三家养老院，收购预计今年12月完成。

交易属于售后回租（sale and leaseback），DomusVi将继续负责养老院的营运。三家养老院都签订12年长期租约，为信托带来稳定收入。

这次收购将完全通过债务融资进行。交易完成后，信托在法国的投资组合将扩大至14个房地产，总值约2亿3430万元，占信托资产管理规模（AUM）约10%。

百汇生命产业信托单位价格星期二闭市报3.99元，无变动。

2）凯利板挂牌公司午言媒体（NoonTalk Media）因蒙受巨额亏损和净负债高企，被独立审计师质疑持续经营的能力。在截至今年6月底的2026财年，公司录得亏损255万3551元。审计师认为，公司能否持续经营，取决于最终控股股东能否继续提供财务支持。

午言媒体股价星期二下跌5.17%，收报5.5分。

3）凯利板挂牌公司Eurosports Global早前与Helios Power Systems签署一份不具法律约束力的条款清单，双方拟成立战略合资企业，探索将Helios的重型商用车分销到国际市场。

Helios是一家总部位于新加坡的技术与商业化公司，专注于能源、出行及工业技术领域。现有业务涵盖电动与智能出行、重型商用车、空气输送与冷却技术，以及新兴能源与动力系统。

Eurosports宣布，双方已经结束有关拟议交易的谈判，但未能达成最终协议。经过初步评估及全面磋商后，双方仍无法对最终商业条款达成共识，因此不会继续推进相关交易。

董事会指出，集团会继续秉持审慎的资本配置方针，确保任何战略交易符合集团的财务和运营标准。随着相关谈判结束，集团将继续专注核心业务，并将资本投入有助于创造长期股东价值的项目。

Eurosports股价星期二持平于2.9分。

4）洪新刘海运（ASL Marine）发布截至6月底的年报显示，2026财年净利较上个财年增长128%至3329万元；营收增长3%至3亿6072万元。这主要受船舶租赁业务毛利大幅改善所带动。

公司每股盈利为3.27分，高于上个财年的1.48分；净资产值为14.42分，增幅为27.7%。

洪新刘海运股价星期二下跌4%，收报0.24元。

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