百汇生命产业信托（Parkway Life REIT）扩大欧洲布局，以3880万欧元（约5650万新元）在法国收购三家养老院。

信托管理公司星期三（10月14日）开市前披露，它是向法国第三大养老院运营商DomusVi集团收购上述资产。

这些资产位于法国第二大城市马赛及其周边地区，服务覆盖区域拥有成熟的老年人口群体。

这项交易属于售后回租（sale and leaseback），DomusVi将继续负责养老院的营运。三家养老院都签订12年的长期租约，为信托带来稳定且韧性的收入来源。

收购预计在今年12月完成。交易完成后，信托在法国的投资组合将扩大至14个房地产，总估值约2亿3430万元，占信托的资产管理规模（AUM）约10%。

信托指出，包括收购相关成本及资本化成本，收购总支出预计约为4340万欧元（约6330万新元）。这次收购将完全通过债务融资进行。

根据现阶段估算，截至6月30日，信托的负债率约为33.8%，收购完成后将上升至约35.3%。

百汇生命产业信托单位价格星期二（13日）闭市报3.99元，无变动。