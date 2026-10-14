由本地著名主持人许振荣掌舵的午言媒体（NoonTalk Media），因亏损情况加重和净负债高企，被独立审计师质疑持续经营的能力。

凯利板上市的午言媒体星期三（10月14日）发布截至6月底的年报显示，集团在2026财年的净负债高达451万，比前一年财年负债增加112.8%，主要因为公司借贷增加251万元所致。

这笔251万元借款，包含一笔180万元的董事贷款，以及一笔71万元的可换股贷款，用于旗舰知识产权（IP）项目。

此前，公司宣布发新股给执行董事兼总裁许振荣，以抵消公司拖欠他的180万元贷款余额。

在同一财年，集团净亏损扩大至超过255万元，净运营现金流出超过216万元。

胡官陈会计师事务所（Foo Kon Tan LLP）审计师发布报告指出，这些情况表明存在重大不确定性，可能对集团持续经营能力产生重大疑虑。

审计师认为，集团能否持续运营，取决于控股股东能否继续提供财务支持。

另一方面，根据集团发布的年报，许振荣在2026财年总薪酬超过30万元，其他董事的总薪酬则介于3万元至15万2205元。

截至星期三早上9时55分，午言媒体股价持平于5.5分。