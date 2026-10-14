知情人士透露，香港置地（Hongkong Land）正与新加坡富商王明星旗下的旅店置业（Hotel Properties Limited）洽谈，计划收购对方持有的乌节路购物区三栋建筑的多数股权。

彭博社星期三（10月14日）引述消息报道，香港置地计划重新发展这三个相邻的资产，分别是voco酒店（voco Orchard Singapore）、福临购物中心（Forum The Shopping Mall）和旅店置业大厦（HPL House），整体估值超过20亿元。

知情人士说，双方洽谈仍处于初步阶段，最终可能不会达成任何交易，交易金额也可能有变动。

《联合早报》向香港置地查证消息是否属实，但集团表明不对市场传闻置评。

如果交易成功，将为旅店置业带来喘息空间。由于酒店业务受中东冲突影响，公司在2026财年上半年由盈转亏，净亏损3907万元，而去年同期取得1140万元净利。

去年7月，已有消息指旅店置业在考虑削减福临购物中心和voco酒店的持股，当时不包括旅店置业大厦。

针对上述传闻，旅店置业回应目前已有多个潜在合作方与公司接洽，并可能就相关资产成立合资企业，重新开发这些房地产。

知情人士补充说，由于此前与其他潜在买家的洽谈告吹，旅店置业如今也将旅店置业大厦纳入待售资产。

公司在2023年获得政府有条件批准，可将这三个资产重新发展成综合项目，涵盖酒店、零售、办公和住宅等设施。随着资产出售计划启动，重新发展计划不明确导致部分潜在合作伙伴却步。

今年4月，旅店置业代表在股东大会上说，公司正谨慎评估重新发展计划，因为这代表须放弃相关资产带来的经常性收入。同时，公司也与政府部门合作，优化项目的发展潜力，包括寻求修改部分已获批准的规划参数。

如果香港置地成功收购这些资产，将进一步扩大其在乌节路零售商圈的布局。今年7月，香港置地成立的房地产基金出价11亿元，向香港上市公司九龙仓置业（Wharf Real Estate Investment）收购位于乌节路的伟乐坊（Wheelock Place）。

截至午间休市，香港置地股价报8.08美元，下跌0.62%。旅店置业股价上涨3.9%至4.8元。