食品成本压力可能在2027年加剧，但基准预测情景是与气候相关的粮食生产干扰仍受控制。

新加坡金融管理局星期三（10月14日）发布最新《宏观经济评估》报告指出，由于以高价购入的化肥将主要用于2026／2027年度农作物生产周期，前期投入成本增加预计将滞后传导至消费终端，促使全球食品成本压力在2027年更突出。

“随着投入成本上升，以及恶劣天气影响粮食生产，全球和区域食品价格预计也将有所回升。”

在投入成本方面，报告指出，化肥价格走势日趋分化。尿素（urea）价格虽已回落，磷（phosphate）价格却持续攀升。

天气因素方面，报告指出，如果未来数月不利气象扰乱作物收成，能源成本高企带来的通胀压力，可能会因食品价格上涨而进一步加剧。

厄尔尼诺现象引发的热浪与降水短缺，或显著削减农作物产量并打乱耕作周期。若极端气候波及主要产区、现有库存与水资源不足，且粮食出口经济体为保障国内供应实施贸易限制，对通胀造成的冲击将进一步放大。

不过，报告也指出，国际食品价格虽上涨，但全球粮食库存仍相对充裕，表明大范围供应短缺尚未显现。