由于中东冲突可能引发比预期更严重的能源供应冲击，而厄尔尼诺现象也可能推高食品价格，进一步加重通胀压力，金管局认为新加坡通货膨胀风险仍偏向上行。

根据新加坡金融管理局星期三（10月14日）发布的《宏观经济评估》报告，通胀风险仍偏向上行，主要是因为全球再次出现供应冲击的可能性较高。能源库存偏低，加上炼油设施的闲置产能有限，使市场对航运路线或能源基础设施受到干扰更加敏感。

当局指出，中东冲突再次升级后，布伦特原油和精炼燃油价格已重新飙升，预计未来几个月仍将维持高位。不过，随着石油和天然气供应逐步恢复正常，能源产品价格预计2027年回落。

国际油价近期继续飙涨。由于伊朗改变针对霍尔木兹海峡船只的袭击策略，加上海峡内两艘船只遭不明飞行物击中，引发市场对石油供应的担忧。

布伦特原油期货星期三上涨0.6%，报每桶106.32美元；美国西得克萨斯中质原油（WTI）0.7%，报每桶94.80美元。

此外，能源价格上涨也已对新加坡物价造成影响。今年7月至8月，我国核心通胀率从第二季的1.5%升至2.1%，部分原因是进口成本上涨逐渐传导至更多商品和服务，包括电费及煤气费调高，以及燃油使用量较高的交通服务持续面对较大的价格压力。

金管局预计，能源商品价格自9月以来再度上涨，加上全球及区域食品价格可能走高，将使我国核心通胀率和整体通胀率在未来几个月维持在目前略高的水平。