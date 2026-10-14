科技相关行业的强劲增长与庞大规模，正为新加坡国内更广泛的经济活动提供坚实支撑。

新加坡金融管理局星期三（10月14日）发布最新《宏观经济评估》报告指出，科技相关行业延续强劲扩张势头，在第三季贡献了约新加坡75%的整体同比增长。

尽管第三季电子业产出增速有所放缓，但这反映了全球供应链面临的产能限制，而底层人工智能（AI）相关需求依然坚挺。

正面的企业信心与投资者情绪，会继续驱动活跃的金融中介与交易活动，促进金融领域的增长。不过，报告显示，随着市场对全球利率上升的预期增强，信贷需求或受一定抑制，金融业扩张步伐预计明年略有放缓。

在专业服务领域，企业对人工智能（AI）的加速采用，不仅提振了传统商业咨询的需求，也进一步推动了AI鉴证与治理等新兴领域的蓬勃发展。

在内需与旅游业方面，整体增长预计会获得持续支撑，但不同细分领域的表现分化日趋明显。

随着一系列大型展会、奖励旅游（MICE）及演唱会活动的陆续开展，结合新增航线与运力的不断扩充，赴新加坡的入境游和商务出行迎来强劲复苏，直接惠及黄金地段零售、酒店业及高端餐饮业。

相比之下，郊区零售商与大众市场餐饮经营者则面临严峻的结构性压力。尤其是新柔地铁系统（RTS Link）通车后，跨境消费趋势或进一步加速，价格敏感型商品在新加坡的消费将受到直接冲击。

金管局也指出，在大量储备项目的有力支撑下，2027年的建筑业活动预计会继续维持强劲势头。