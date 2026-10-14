面对激烈的零售业竞争和瞬息万变的经营环境，企业可借助人工智能、数据分析等工具，更好地掌握消费者需求、优化产品并提高生产力。

文化、社区及青年部兼能源、贸易及工业部高级政务部长刘燕玲星期三（10月14日）在第32届卓越服务奖（SRA Excellent Service Award）颁奖仪式上，提出上述建议。

她在演讲时说：“世界各地的零售商正面临成本上升、消费习惯转变，以及技术飞速变革带来的重重压力。要保持竞争力和韧力，零售商不仅要提供优质的服务，还必须提高生产力、管控成本，以及加强业务运作，并打造新的经营能力，以掌握未来的增长机遇。”

她也呼吁零售业者在推动业务转型的同时，加大对人才的投资，包括重新设计工作职责、协助员工掌握新技能，让他们胜任更高价值的工作。这不仅能提升企业的生产力与竞争力，也能为员工创造更好的工作条件和发展机会。

今年有5000多名零售从业员获得由新加坡零售商协会颁发的卓越服务奖（SRA Excellent Service Award），其中两人获得最高荣誉的零售组别“卓越超级星奖”（Superstar Award）。

他们是音响设备零售商TC Acoustic销售员黄子豪，以及宜家（IKEA）特许经营商伊卡诺私人有限公司（Ikano Pte Ltd）的购物体验经理洪欣仪。

日本护肤与化妆品牌资生堂（Shiseido）零售经理郑绣凤则获得超级星奖亚军。

刘燕玲（右一）和新加坡零售商协会主席许志恩（左一）在颁奖礼上，与三名卓越超级星奖得主合影。他们是（左二起）资生堂零售经理郑绣凤、TC Acoustic销售员黄子豪，以及伊卡诺私人有限公司购物体验经理洪欣仪。（新加坡零售商协会提供）

另有5039名零售从业员获颁星奖、金奖和银奖。

大会今年特别推出三个额外新奖项：零售影响力先锋奖（Retail Impact Champion）、人才与绩效先锋奖（People & Performance Champion），以及转型先锋奖（Transformation Champion）。

新加坡零售商协会主席许志恩演讲时说：“随着零售业不断演进，‘人’始终是服务体验的核心。技术、人工智能和新零售形式，正为企业和顾客创造全新的可能。只要运用得当，这些工具就能赋予我们的团队更多能力、提升工作效率，并让员工有更多时间和更完整的信息，来更好地服务顾客。”

由于得奖者众多，颁奖礼在星期三和星期四（15日）分四场举行。