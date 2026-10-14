在人工智能（AI）相关需求持续带动下，新加坡第三季经济表现优于市场预期。多家银行上调我国今年全年经济增长预测，最高看好到增长5.8%。

根据能源贸工部星期三（10月14日）公布的第三季经济预估数据，我国经济同比增长5.4%，高于市场预期的5.1%，但低于第二季的6.2%。经季节性调整后，第三季经济环比增长1.1%，低于第二季的1.5%。今年头三季，我国经济平均同比增长6.0%。

其中，汇丰银行将今年增长预测从原本的5.1%调高至5.8%，是各家银行中预测最高的。大华银行和星展集团则把全年增长预测调高至5.7%。

星展集团高级经济师蔡汉廷指出，有关调整是综合考虑了2026年前三季超出预期的经济扩张，以及对未来几季经济增长回归常态，但保持稳健且高于潜在增长率的预期。

大华银行副经济师许俊杰则说，随着比较基数提高，以及AI相关需求的推动力或有所减弱，我国明年经济增长将放缓至3.2%。

我国经济两极分化格局料继续

华侨银行也把今年经济增长预测从5.2%上调至5.5%，达到政府目前预测区间的上限。华侨银行首席经济师林秀心指出，第三季制造业增长从第二季的12.9%放缓至7.5%，反映制造业扩张步伐趋于正常化。不过，电子相关产业活动仍具韧性，预计这一趋势将延续至第四季。

她也指出，我国经济出现了两极分化局面：金融、信息与通信，以及专业服务业继续保持稳健增长，而面向消费者的服务业则表现滞后。

“与建筑、贸易及高端电子产品相关的企业可能继续受益于强劲需求，而面向消费者的行业则面临更具挑战性的环境，特别是在国内成本压力和金融环境收紧的背景下。”

另一方面，兴业银行维持我国今年经济增长5.0%的预测不变。但这家银行的首席经济师颜圣充认为，增长可能达到5.4%。这主要受到今年以来经济表现强劲，以及余下月份经济前景乐观的支撑。