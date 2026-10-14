专注投资精深科技领域的风险投资公司Antares Ventures筹集超过5000万美元（约6400万新元），这笔资金将用来投资能够帮助解决人工智能（AI）发展瓶颈的初创公司。

总部设在新加坡的Antares Ventures星期三（10月14日）宣布，旗下首只基金Antares Ventures I在第二轮融资中，获得超过5000万美元的认缴承诺。投资者包括来自东南亚、日本和韩国的家族办公室、企业及战略投资者。

Antares Ventures将继续为基金募资，目标是将基金规模扩大至1亿美元，同时选择性进行投资。

目前，公司已投资九家以科学与工程技术为核心的企业，投资额约2700万美元。这些企业包括新加坡储能技术公司VFlowTech、英国混合智能变压器开发商IONATE、德国能源科技研发商enaDyne，以及印度电动飞机开发商ePlane。

这些投资涵盖电网优化、长时储能、氢气运输、基础设施监测，以及先进交通等领域。

Antares Ventures创始人兼管理合伙人迈克尔·格里塞尔斯（Michael Gryseels）说，从可再生能源、数据中心，再到先进制造业和城市交通领域，亚洲正大力投资支撑经济增长的基础设施系统。然而，仅靠投入资本并不能解决系统内存在的限制。

他说：“我们在全球范围内投资能够解决这些制约的技术，并与创始人和工业合作伙伴携手，将技术优势转化为可在亚洲实现的商业部署。”

Antares Ventures专门投资处于种子轮到B轮融资阶段的早期精深科技企业，投资策略围绕四个主题，分别是能源、计算与数码基础设施、城市与交通基础设施，以及工业领域。

这四个领域处于当前基础设施资本支出超级周期的核心位置，年度承诺资本支出总额从2020年约2万亿美元，增加至去年约6万亿美元。

除了提供资金，公司也协助投资企业完善公司治理、建立客户关系与工业合作伙伴关系、争取试点项目、应对监管要求，以及拓展区域市场。