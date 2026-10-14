美国人工智能（AI）公司Anthropic在新加坡开设办事处，进一步拓展亚太业务。公司也与数码发展及新闻部签署谅解备忘录，协助提升本地企业和政府机构的AI能力。

Anthropic星期三（10月14日）发布文告指出，新加坡是公司旗下AI服务Claude全球最活跃的市场之一，每天有数百万名政府和企业用户使用这项服务，包括政府科技局（GovTech）、召车与送餐平台Grab，以及星展集团控股（DBS）等。

Anthropic联合创始人曼恩（Ben Mann）说：“新加坡向来是AI领域负责任的领跑者，在模型测试和评估方面，拥有悠久的纪录。”

曼恩续说：“我们将与新加坡合作，让强大的AI在新加坡、亚太区乃至全球落户。”

亚细安区总经理芬利（Dale Finlay）也强调，Anthropic对新加坡有着长期的承诺，“新加坡客户对AI有极高的标准，尤其在可靠性和安全方面。我们可借由新加坡的团队，深入帮助各机构解决棘手的难题。”

这是Anthropic在亚太区的第五个办事处，此前公司已在日本、韩国、澳大利亚和印度设立办事处。Anthropic未透露新加坡办事处涉及的投资额，以及计划招聘多少人才。

成立于2021年、总部位于美国的Anthropic，提供的AI产品或服务包括生成式AI平台Claude、AI编程工具Claude Code等。主要竞争对手包括OpenAI、谷歌、中国人工智能（AI）初创公司深度求索（DeepSeek）等。