在人工智能（AI）等科技产业的强力带动下，新加坡第三季度取得5.4%同比增长，虽低于上一季6.2%的增速，但表现仍优于市场预期。多家银行在数据公布后，相继上调对新加坡全年增长的预期。

与此同时，新加坡金融管理局在10月货币政策上选择按兵不动，出乎多数经济师的预期。这是当局在4月和7月连续两季收紧货币政策后，首次按下暂停键。此前，大部分经济师预测，考虑到核心通胀率从下半年起持续回升，当局将维持收紧方向，进一步加快新元升值步伐。

根据能源贸工部星期三（10月14日）发布的初步预估数据，经季节性调整，新加坡第三季经济环比扩张1.1%，略低于第二季的1.5%环比增长。

从细分行业来看，制造业在第三季同比增长7.5%，主要得益于电子、精密工程、交通工程及一般制造业集群的扩张，抵消了化学品和生物医药制造领域产出下滑的影响。

建筑业则同比增长8.8%，高于上一季的6.2%，公共和私人领域建筑产出均录得强劲增长。服务业则实现5.2%的同比扩张，与上一季持平。

科技行业支撑了广泛经济活动

金管局同天发布的《宏观经济评估》报告指出，科技相关行业的强劲增长与庞大规模，正为国内更广泛的经济活动提供坚实支撑。科技相关行业贡献了第三季度约75%的整体经济同比增长。尽管第三季度电子产品产出的增长放缓，反映全球供应链的产能限制，但与人工智能相关的潜在需求仍然强劲。

内需与零售消费市场方面，随着新加坡会议、会展与奖励旅游（MICE）及大型演唱会等活动陆续开展，入境游和商务出行强劲复苏，直接惠及了黄金地段零售、酒店业及高端餐饮业。

相比之下，邻里零售商与大众市场餐饮经营者面临严峻的结构性压力。报告指出，特别是新柔地铁系统（RTS）开通后，跨境消费趋势预计会进一步加速，大量的价格敏感型商品与餐饮消费流向对岸，对新加坡邻里零售业造成直接冲击。

在通胀数据预估方面，金管局对2026年全年核心通胀率和整体通胀率的预期都收窄，前者从7月份的平均1.5%至2.5%，收窄到1.5%至2.0%，后者从1.5%至2.5%，收窄到2.0%左右。

由于燃料及食品价格短期内仍处相对高位，核心通胀率在第四季及2027年初期仍将维持在偏高水平。当局预测明年的核心通胀率和整体通胀率，将回到1.5%至2.5%区间。

金管局：当前货币政策足以应付输入型通胀

包括住宿和私人交通费用的核心通胀率，是金管局主要关注的物价指标，影响货币政策走向。

针对货币政策按兵不动，金管局在同天发布的最新货币政策声明中指出，当前货币政策足以应付预期中的输入型通胀压力，促使通胀压力在2027年逐步放缓。

值得注意的是，金管局《宏观经济评估》报告也指出，近期中东局势冲突的再次升级，可能引发比预期更严重的能源供应冲击。由于能源库存偏低且闲置炼油产能有限，航运路线或能源基础设施一旦受阻，油价极易再次暴涨并推高通胀。

在食品成本方面，由于用于粮食生产的高价化肥投入有滞后效应，叠加恶劣天气打乱耕作周期与农作物产量，食品成本压力可能会在2027年更突出地显现。

经济师：金管局明年1月或再次收紧货币政策

但若全球金融环境超预期紧缩，或是AI资本开支周期放缓拖累全球经济扩张，通胀压力则可能加快下行。

星展集团高级经济师蔡汉廷指出，金管局维持货币政策不变的决定，反映2026年的通胀率低于预期，并且从2027年年中起有所缓解。

汇丰银行经济师刘韵则对金管局的决定感到意外。但她不认为金管局的紧缩周期已结束。她说：“我们将2026年国内生产总值增长预测从5.1%上调至5.8%，并预计当局于2027年1月收紧货币政策。”

另一方面，兴业银行首席经济师颜圣充维持全年国内生产总值增长5.0%的预测，但认为增长有上行至5.4%的空间。