晶片股在经历星期二（10月13日）的急跌后，星期三（14日）反弹乏力，亚太股市多数下跌。投资者也在等待美国星期三公布的9月消费者价格指数（CPI），以判断利率前景和人工智能相关股估值是否仍有支撑。

新加坡海峡时报指数星期三闭市跌7.17点或0.13%，报5423.33点，全场成交量9亿8071万7168股，总交易额18亿5545万5652元。上升股238只，下跌股284只。

亚洲市场早盘一度在晶片股带动下反弹，部分韩国和日本晶片股也一度收复星期二的失地。不过，首尔和东京股市最终收跌，台湾股市则上升。

法新社报道，荷兰晶片设备制造商阿斯麦（ASML）在午盘后公布业绩，市场反应不佳，首尔和东京股市的早盘涨幅无法延续，晶片股走势也继续分化。

阿斯麦星期三公布第三季净利显著增加，并上调全年销售预测，称人工智能需求强劲。

不过，公司也说，当前晶片设备需求超过供应，并寻求进一步扩大产能。

此外，台湾晶圆代工厂台积电（TSMC）将在星期四（15日）公布业绩，市场将从中观察先进晶片需求和人工智能投资周期是否持续。

盛宝市场首席投资策略师查纳纳（Charu Chanana）说，晶片股在2026年上半年强劲上涨后，近期受到债券收益率上升、地缘政治不确定性，以及市场重新评估人工智能资本支出规模的影响。

她指出，近期美国和亚洲晶片股同时下跌，显示强劲需求可能已不足以单独支撑涨势。此外，阿斯麦和台积电的业绩，可帮助市场判断人工智能投资周期是否仍然健康：台积电反映先进晶片需求，阿斯麦则反映晶片制造商是否继续增加设备投资。

中国A股也走低，人工智能硬件股跌势加剧。沪深300指数跌1.4%，盘中触及2025年8月以来低位。上海股市跌0.89%，深圳股市跌1.82%。中国9月出口同比增长36.3%，但市场对相关数据反应有限。

其他亚太主要市场方面，首尔股市跌0.44%，东京股市跌0.05%，香港股市跌0.13%，悉尼股市跌0.59%。台湾股市则涨0.59%。

海指30只成份股中，12只上升，15只下跌，三只持平。涨幅最大的是怡和控股（Jardine Matheson），上涨2.34%，收报57.74美元；跌幅最大的是吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT），下跌1.90%，收报2.07元。

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