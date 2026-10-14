在新加坡娱乐圈和资本市场，午言媒体（NoonTalk Media）始终不乏话题。

作为由新加坡知名艺人兼主持人许振荣于2011年一手打造的娱乐公司，午言媒体旗下聚集了徐彬、宗子杰等诸多本土明星，于2022年11月在新加坡交易所凯利板（Catalist）挂牌，是最早上市的新加坡娱乐经纪公司。

然而，最近一年多来，投资者和关注者发现，午言媒体在新加坡交易所发布官方文告的频率相当高。

午言媒体到底在向市场传达什么信息？这家公司到底是做什么的？它遇到大麻烦了吗？

午言媒体是由本地知名艺人兼主持人许振荣于2011年一手打造的娱乐公司，公司旗下聚集了如徐彬（右）等诸多本土明星。（取自网络）

一、午言媒体做什么业务？

在解读文告前，我们先来看看午言媒体的核心商业模式。根据午言媒体最新年报，公司业务主要分为两大板块：

1）管理与活动业务：这个板块业务又分为两类，一是艺人经纪，即培育、签约并管理演员、主持人和网红（Influencer）等。公司主要通过接拍电视剧、代言广告和出席商业活动等抽取佣金。

另一类则为活动策划与执行。这包括承接政府机构、企业单位的大型活动、颁奖典礼、演唱会和品牌发布会等，提供从主持、表演到现场执行的一站式服务。

其中，金狮大赏是午言媒体举办的最受瞩目活动之一。这个一年一度的国际华语电影颁奖典礼，旨在表彰过去一年中表现卓越的华语电影作品与优秀电影人。

值得一提的是，午言媒体除了承接如环球影城（Universal Studios）万圣节恐怖之夜（Halloween Horror Night）等娱乐活动，也会承接2026年新加坡羽毛球公开赛等与娱乐媒体活动较不相干的大型活动。

2）影视与视频制作业务：这个板块业务主要负责电影、电视剧、网络剧、商业宣传片的拍摄、后期制作及音频剪辑。这些节目有受欢迎的网络综艺节目《12星座》，以及针对社交媒体平台制作的微短剧，如《财神驾到》《理发大师》《最熟悉的陌生人》和《神秘图纸》。

总的来说，午言媒体是一家集造星、拍戏、接活动、办活动于一体的综合性影视娱乐公司。

午言媒体于2022年11月在新加坡交易所凯利板（Catalist）挂牌上市，是最早上市的本地娱乐经纪公司。右四为公司创办人许振荣。（午言媒体提供）

二、频繁发文告都是些什么消息？

现在我们来看看，它频繁出现的文告，到底都是哪类消息？翻看午言媒体过去一年在新交所的逾30份文告，我们可将它们归类为以下四大核心主题：

1）财报预警与亏损扩大

这是午言媒体出现频率最高的文告类型之一。上市以来，公司的财务状况屡屡告急。

例如，它今年8月份发布的2026年财报显示，截至6月底，公司第四季净亏48万元，亏损较一年前同季的净亏16万元增加191.87％，全年净亏因此增加42.5％至256万元。公司一年前的净亏为180万元。

公司的第四季营收同比大跌60％至101万元，全年营收跌38.5％至385万元。

谈到公司业绩表现，管理层在财报文告中说，制作业务第四季营收同比下跌70％至58万元，主要是由于该季大型和中型项目没带来营收贡献。艺人经纪和活动业务第四季营收同比下跌27.2％至43万元，主要是由于艺人营收减少造成。

财报说：“未来12个月，业务表现预计将受到整体经济环境、业务成本上涨，以及项目落实与执行进度等因素影响。”

根据午言媒体8月份财报，艺人经纪和活动业务第四季营收同比下跌27.2％至43万元，主要是由于艺人营收减少造成。图为午言媒体创办人许振荣（前排左起）与旗下艺人业文、林汐（后排左二起）、杨言、新人郭鑫（后排右一）和工作人员共七人到曼谷出席一项活动。（受访者提供）

2）审计师警告与“持续经营能力”存疑

这是午言媒体近期文告中，最引起市场关注的部分。

在星期三（10月14日）发布的最新文告中，午言媒体因亏损情况加重和净负债高企，被独立审计师质疑集团持续经营的能力。

午言媒体同天发布的年报显示，截至6月底，集团在2026财年的净负债高达451万元，比前一财年负债增加112.8%，主要是因为公司借贷增加251万元。

这笔251万元借款，包含一笔180万元的董事贷款，以及一笔71万元的可换股贷款，用于旗舰知识产权（IP）项目。

胡官陈会计师事务所（Foo Kon Tan LLP）审计师发布报告指出，这些情况表明存在重大不确定性，可能对集团持续经营能力产生重大疑虑。

审计师认为，集团能否持续运营，取决于控股股东能否继续提供财务支持。

这不是午言媒体首次出现审计师对公司运营能力产生质疑的情况。去年10月，公司也因蒙受巨额亏损和净负债高企，被独立审计师质疑集团持续经营的能力。

简单来说，当独立审计师发出这类“有关持续经营能力的重大不确定性（Material Uncertainty Related to Going Concern）”声明时，意味着他们质疑公司现金流和亏损速度，以及未来能不能经营下去。

3）监管机构问询与回复

去年12月，新交所就午言媒体与瑞丰财富管理名誉主席黄泽铭（右）签署可转换贷款协议，获得75万元的融资一事，向午言媒体提出监管问询。（档案照片）

由于财务指标恶化、现金流吃紧，新交所曾向午言媒体发出监管问询。

去年12月，新交所就午言媒体与瑞丰财富管理名誉主席黄泽铭签署可转换贷款协议，获得75万元的融资，利息为固定的8%年利率一事，要求公司说明投资者认购子公司股权的定价，以及为何无需取得公司股东批准。

同时，新交所也要求澄清如何在可转换贷款（convertible loan）协议签署前，公司就能动用融资，用于举办金狮大赏颁奖典礼。

去年10月，新加坡证券投资者协会（SIAS）在午言媒体常年股东大会前，向公司提出管理效率、资本架构和战略举措等问题。

例如，证投会问起，午言媒体上市后连续三年亏损，公司应如何提高执行职务能力等问题。对此，午言媒体当时说，董事会积极与主要管理层在过去三年实施成本优化倡议，使营收有所改善，并降低亏损额。

午言媒体去年11月发布常年股东大会会议记录，也有股民质疑公司连续三年蒙受亏损，高层仍获得优厚薪酬。公司高层指出，主要高层人员的薪酬配套是公平且合理的。

薪酬委员会主席丁志勇在回答股东询问时说，在评估主要管理层薪酬时，采用了公平且系统性的方法，并考虑了明确的关键绩效指标、业绩里程碑和市场基准。

4）签署合作备忘录以提振业务表现

另外，为提振业务表现和加强运营能力，午言媒体过去一年发布了一些关于与其他企业签署合作备忘录（MOU）或框架协议的文告。

今年9月，午言媒体宣布它的全资子公司瑞启中新（成都）文化科技有限公司，已与一家独立第三方客户签订了一份平台营销服务框架协议，由瑞启中新在字节跳动的“巨量千川”平台上为客户提供包括推广执行、活动管理及流量投放等平台营销服务。这份协议标志着午言媒体在中国成功获取的首个数码平台营销项目。

去年底，午言媒体也与房地产投资公司Merak Holdings签署一份战略合作伙伴协议，双方通力合作，以提升午言媒体的运营效率、优化并自动化业务流程、培训员工，并培育持续创新的文化。

午言媒体正尝试利用人工智能生成短剧内容，公司有不少影视作品都是AI制作的。（白艳琳摄）

三、午言媒体有严重问题吗？

通过第一类和第二类文告可见，午言媒体面临着相当严峻的经营与财务危机，但通过第四类文告也可见，公司试图通过与各方合作及融资方案，加强运营和资本结构。

许振荣打造的午言媒体，主要业务板块为管理与活动业务，以及影视与视频制作业务。（邝启聪摄）

公司财务面对困境，身为老板，许振荣曾出手援助。根据公司披露，他在2024年10月提供200万元的无息贷款给公司，用于营运资本如支付薪水、行政开销和其他营运开销。这笔贷款的偿还期限为今年7月1日。

今年5月，公司宣布发行大约1636万股给许振荣，以抵消他提供的贷款余额。

公司当时的文告说，双方订立了贷款资本化契据（capitalisation deed），公司通过发行新股给许振荣，把拖欠他的180万元资本化。

这是在考虑到公司的财务表现和全球经济形势的不确定因素，以及地缘政治紧张局势可能对公司的营运及表现产生不利影响后，董事会所做出的资本化计划，旨在巩固资本基础。

另外，公司年报也说，鉴于市场状况，管理层在所有运营部门实施严格的成本管控，大幅削减基本开支。其中，销售成本较上一年同期下降21.5%至452万元。制作部门销售成本大幅下降53%至213万元。

公司还说，第二届金狮大赏筹备工作正如火如荼地进行。随着活动已确立其地位，集团预计第二届活动的举办成本将比首届大幅降低。首届活动筹备成本是导致午言媒体2026财年亏损扩大的原因之一。

此外，面对人工智能（AI）变革，全球影视行业正处于深度转型之际，午言媒体并没有停滞不前，反而积极采纳并拥抱AI，紧跟步伐寻求AI赋能。

今年4月，许振荣带领一众媒体人到中国杭州，观摩当地影视制作环境如何结合AI，并与当地影视人交流。许振荣受访时说，人工智能生成内容（AI-Generated Content，简称AIGC）是时下趋势，午言媒体在TikTok推出多部经AI加持的微短剧，如《财神驾到》《重生重获新生》，其中《理发大师》更是全AI制作。

去年，午言媒体主办的国际华语电影颁奖礼金狮大赏相当成功，请来了甄子丹（左六）、袁咏仪（右四）等香港明星出席，打响公司的第一炮。（档案照片）

四、午言媒体如何“破局”？

许振荣在新加坡演艺圈拥有深厚的人脉和极佳的口碑，午言媒体也确实培养出不少优秀的年轻面孔。但在资本市场上，口碑和明星光环无法替代漂亮的资产负债表。

对于关注午言媒体的投资者和粉丝来说，未来的每一份新交所文告可能都是至关重要的。

这家承载着新加坡本土娱乐梦的公司，究竟是能够破茧成蝶实现逆袭，还是会沉沦在债务与亏损的泥潭中，答案或许就在这一份份文告中。