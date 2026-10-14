据知情人士透露，总部位于新加坡的亚洲数据中心运营商普平数据集团（Princeton Digital Group Ltd.，简称PDG）正在寻求一笔最高达12亿美元（15亿4000万新元）的银团贷款，为它在马来西亚柔佛州的设施建设提供资金。随着人工智能基础设施融资带动企业掀起举债热潮，这家公司也加入这一行列。

彭博社星期三（10月14日）的报道说，知情人士指出，汇丰控股（HSBC Holdings Plc）新加坡分行、马来亚银行投资银行（Maybank Investment Bank Berhad）、华侨银行（马来西亚）有限公司（OCBC Bank (Malaysia) Berhad）、渣打银行（新加坡）有限公司（Standard Chartered Bank (Singapore) Ltd.）以及大华银行（United Overseas Bank Ltd.）担任这笔三年期贷款交易的牵头安排行和簿记行。由于涉及未公开信息，这名知情人士要求匿名。

知情人士说，集团旗下子公司普平数据集团纳闽阿尔法公司（Princeton Digital Group Labuan Alpha Ltd.）将借入这笔贷款，用于建设马来西亚柔佛州一个装机容量达198.8兆瓦（MW）的数据中心，以及为现有债务再融资。

渣打银行拒绝置评。普平数据集团、汇丰银行、马来亚银行、华侨银行（马来西亚）及大华银行的代表未立即回应置评请求。

全球各地的数据中心公司纷纷举债集资，以满足日益增长的人工智能需求。信评公司穆迪评级（Moody’s Ratings）预计，未来五年将有至少3万亿美元资金投入到与数据中心相关的项目中，其中很大一部分将动用举债所得资金支付。

普平数据集团的最大股东是私募股权投资机构华平投资（Warburg Pincus），其他投资者包括石峰基础设施合伙人（Stonepeak Partners）、阿布扎比主权基金穆巴达拉投资公司（Mubadala Investment），以及安大略省教师退休基金会（Ontario Teachers’ Pension Plan Board）。

据集团官网，公司成立于2018年，在中国、日本、韩国、印度、新加坡、马来西亚和印度尼西亚等亚洲市场运营数据中心，设施总容量超过1.8吉瓦（GW）。

集团正在积极举债，推动在亚洲业务扩张。今年5月，公司宣布筹集约8亿5600万美元，用于在印度尼西亚建设数据中心。此前，公司也曾表示计划通过举债筹集50亿美元，以支持区域扩张。