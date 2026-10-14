总部位于新加坡的生物科技初创企业南洋生物科技有限公司（Nanyang Biologics, 简称NYB），正筹备与一家特殊目的收购公司合并，以借此登陆美国纳斯达克（Nasdaq）交易所。

南洋生物科技计划与在纳斯达克上市的空壳公司RF Acquisition Corp II合并，并在8月获得后者股东批准。合并后公司的估值预计介于15亿美元至22亿美元（约19亿至28亿新元）之间。

这项合并交易进入最后阶段，仍须获得纳斯达克批准，合并后的公司才能以上市公司身份开始股票交易。

根据《商业时报》星期三（10月14日）报道，南洋生物科技创始人兼执行主席翁敦和博士说，公司正进入一个资本密集度更高的阶段，需要资金支持潜在药物的临床实验，并扩展公司的人工智能（AI）平台。

翁敦和补充说，临床实验可能需要数千万美元，人工智能平台的计算基础设施，如图形处理，可能耗资数亿美元。

南洋生物科技上市之路始于七年前的一个草药园，作为南洋理工大学（NTU）社区草药园的一名志愿者和捐赠人，翁敦和一直在为一位身患绝症的亲戚采摘药用草药，也一直想知道具有药用价值的植物，是否可以用来制造药品。

在与一名南洋理工大学癌症生物学家交谈后，他启动了南洋生物科技的研究项目，主要由他和一名商业伙伴资助。

由于在传统草药配方中寻找活性成分是非常困难的事，于是公司转向人工智能，开发模型以帮助科学家识别有潜能的分子进行测试，这能减少时间和成本。

因此，公司的Vecura人工智能平台应运而生，它有能力将从寻找分子到完成化学研究的时间从几年缩短到几天。

目前，公司的营收来自保健品、人工智能模型的商业安排和许可费， 但公司的估值主要根据未来商业化的预期，而非当前的收入基础。

公司已研发了一款潜在抗癌药物，这种药从地胆草属（Elephantopus）植物中分离出来，是东南亚部分地区用作传统药物的植物。

公司这次上市正值投资者对生物科技行业兴趣重燃之际，而人工智能的崛起是部分原因。此外，美国政府专注于降低药品价格，这将把人们的注意力引向那些能够降低新药开发成本和时间的技术。