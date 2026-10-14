星期三（10月14日）重点：

盘前交易重点：

荷兰光刻机制造商阿斯麦（ASML）星期三公布第三季业绩，营收大致符合市场预期，净利则高于预期，公司也上调全年营收预测下限。更受关注的是，客户继续提高设备需求预测。阿斯麦说，即使按计划扩产，公司2027年和2028年的设备产量仍可能无法满足客户需求。截稿前，该股在美国盘前交易中跌1.90%，报1717.76美元。

美国银行（Bank of America）公布第三季业绩，盈利和营收均低于市场预期。净利从去年同期的83亿美元降至69亿美元。路透社报道，较高的贷款收入未能抵销12亿美元罚款相关费用和华尔街业务放缓的影响。美国监管机构开出这笔罚款，涉及该行反洗钱等合规缺失。投资银行费用和销售与交易收入也分别下跌11%和5%。截稿前，该股盘前跌约4%。

全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock）公布第三季业绩，净流入资金达2050亿美元，管理资产规模为15万5000亿美元。公司说，资金流入广泛分布于旗下交易所挂牌基金、系统化主动股票、私募市场和现金管理业务。彭博社报道，贝莱德正拓展收费较高的私募市场业务。截稿前，该股盘前跌1.56%。

摩根士丹利（Morgan Stanley）公布的第三季盈利和营收均高于市场预期，净利从去年同期的46亿1000万美元增至49亿900万美元。股票交易收入同比增长41%，高于分析师预期；固定收益交易收入同比下跌7%，投资银行收入则同比微增2%，但两者都低于市场预期。美国财经新闻频道CNBC报道，分析师将关注摩根士丹利并购和首次公开售股业务的表现。

开发Claude聊天机器人的美国人工智能公司Anthropic预计会见潜在投资者，为首次公开售股做准备。德国私人银行贝伦贝格（Berenberg）策略师阿姆斯特朗（Chris Armstrong）说，投资者将关注公司截至9月底的年度经常性收入，以及10月业务是否继续增长；若收入不及预期，其他人工智能相关股也可能受影响。

晶片代工厂台积电（TSMC）定于星期四下午公布第三季业绩。市场将从中判断人工智能晶片需求、晶片制造商的资本开支和行业前景。

下文我们来看看阿斯麦的最新业绩，以及人工智能晶片需求给公司带来的产能考验。

盘前活跃股按交易量排序：英特尔、SK海力士美国存托凭证（ADR）、太空探索科技公司（SpaceX）、英伟达和美光科技。截稿时，除SpaceX外，其余四只活跃股的股价均下跌。

阿斯麦（ASML）是1984年成立的荷兰晶片制造设备商，主要客户包括台积电、三星电子和英特尔。公司是全球唯一能生产极紫外光刻机的制造商，这类光刻机是制造先进晶片的关键设备。（档案照片）

阿斯麦（ASML）

（纳斯达克代码：ASML）

阿斯麦星期三公布第三季业绩，营收大致符合市场预期，净利则高于预期。但市场更关注未来需求。阿斯麦的光刻机是制造晶片所需的设备，客户包括台积电、三星电子和英特尔。公司说，客户继续提高设备需求预测。市场可从晶片制造商是否继续采购设备，观察人工智能投资能否延续。

2026年以来，阿斯麦在美国上市的股票已上涨约60%，业绩公布前市场期待已经不低。不过，首席财务官戴厚杰（Roger Dassen）说，第三季净利包含所持法国人工智能初创公司Mistral AI股份的约5亿欧元重估收益，不能把利润超预期全归于设备销售。

更受关注的是未来需求。阿斯麦上调全年营收预测下限，第四季营收展望也高于分析师预期。首席执行官富凯（Christophe Fouquet）说，公司2026年接获的订单逐季增加，有些客户已表示有意采购2029年甚至2030年交付的设备。不过，公司也提醒，客户表达兴趣不等于已经下单。

阿斯麦原本计划在2027年和2028年连续提高部分设备产能。富凯说，按目前的规划，这两年的供应能力仍可能无法满足客户需求，公司正研究进一步扩产。

较乐观的一方认为，需求增长将继续推高阿斯麦盈利。荷兰国际集团（ING）分析师赫塞林克（Marc Hesselink）说，阿斯麦业绩和管理层对需求及产能的说明都比预期积极，市场可能上调对公司截至2028年的盈利预测。

较谨慎的看法是，客户即使长期需要增加产能，也可能延后设备订单。英国投资杂志《MoneyWeek》分析员兼前基金经理沃德（Jamie Ward）10月4日指出，阿斯麦的业绩仍取决于客户的资本开支。他也说，阿斯麦估值较高，留给业绩不及预期的缓冲空间较小。

市场反应并不一致。阿斯麦在阿姆斯特丹交易的股价一度升3.6%，欧洲科技股也上扬；亚洲晶片股则未能全面收复星期二的跌幅，韩国SK海力士星期三闭市跌1.7%，三星电子和台积电大致持平。阿斯麦在美国上市的股票盘前也下跌，与欧洲市场走势不同。亚洲股市同时受到其他晶片业消息影响，不能把当地股价变化全归因于阿斯麦的业绩。

供应链方面，彭博社引述知情人士报道，欧盟正与中国磋商，争取中国解除对德国辛德豪瑟材料有限公司（Sindlhauser Materials GmbH）实施的出口限制。该公司从事精密制造和先进涂层业务，也是阿斯麦的关键供应商，并依赖中国供应的稀土和关键矿产。知情人士称，若限制持续，它可能在数月内倒闭；双方目前尚未达成协议。

星期三美股开市后，市场将观察阿斯麦在美国上市的股票表现，以及公司能否把客户对未来设备的采购意向转化为实际订单。