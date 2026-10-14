本地股市的晶片相关股和部分科技股星期三（10月14日）继续受压，永科控股（AEM）和CSE环球（CSE Global）分别一度下跌4.49％和8.18％，闭市时跌幅仍达2.50％和7.27％，收报9.77元和1.02元。

福根集团（Frencken Group）、UMS控股（UMS Integration）和创值科技（Addvalue Technologies）的股票也受累，一度下跌2.09%、3.04%和3.05%，闭市时跌幅收窄至1.67%、1.52%和0.76%，收报2.35元、2.59元和0.13元。

创业公司（Venture Corp）和鸿通电子（Valuetronics）虽然收高，分别涨0.69%和0.51%，收报16.14元和0.99元，但盘间皆一度受压下跌0.56%和0.51%。

这些股票在今年早些时候因为全球人工智能热潮而受惠，股价不断创新高或涨至多年未见高位，如今市场开始质疑庞大的人工智能开支是否可持续，各地股市的晶片相关股和人工智能股出现降温情况，甚至遭到大量抛压。

美国晶片厂商博通（Broadcom）首席执行官陈福阳星期一（12日）将投资者对人工智能的热情比作赌博，并警告这个行业正面对资金紧缩。

在亚洲，永科的一些客户如韩国三星电子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix），过去五天股价分别下跌约15%和20%。永科本身在过去五天股价下跌了约12%。

CSE环球过去五天股价下跌约16%，福根集团和UMS控股也都跌了10%左右。