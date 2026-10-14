伟合控股（Wee Hur Holdings）推出集团首个可持续融资框架（Sustainability Financing Framework），允许集团为符合标准的项目发行绿色、社会或可持续债券，或获得相关贷款。

集团星期三（10月14日）发文告指出，上述框架为集团寻求绿色、社会或可持续融资机会建立了基础。“作为集团整体资本管理的一部分，这项框架为集团提供了更大的灵活性，获取可持续融资。”

文告提及，上述框架获得独立环境、社会与公司治理（ESG）评估公司惠誉常青（Sustainable Fitch）给予“良好”（Good）评级。

同时，框架的其中两大支柱，即项目评估与遴选、报告与透明度获得惠誉常青给予“优秀”（Excellent）评级。

伟合控股首席投资官吴维彬说：“惠誉常青对我们的评估，反映出我们在有纪律地拓展业务的过程中，将治理标准贯彻于整个集团。”

上述框架已列出七大绿色类别（Green Categories），包括绿色建筑、再生能源、能源效率、可持续水资源及污水管理、清洁交通、气候变化适应、污染预防与控制。

集团指出，目前已推行的举措包括采用电池储能系统，以减少建筑工地的柴油使用量；在部分办公室安装太阳能板；使用节水型装置。

星期三闭市，伟合控股股价跌2.50%至0.58元。