新加坡高等法院已撤销谢美丽控股（Mary Chia Holdings）无力偿债程序（Insolvency Proceedings）。

谢美丽控股星期三（10月14日）闭市后透露，法院已于星期二（13日）撤销了Fullink Capital私人有限公司申请的谢美丽控股无力偿债程序。

谢美丽控股分别于10月6日和10月9日，按照9月30日法院的指示把65万1499元的担保款项（Secured Sum）转存至法院，以及向Fullink的律师支付1万3900元相关费用，而律师已在10月12日确认收到相关费用。法院于10月13日书面确定撤销有关无力偿债程序。

虽然法院如今撤销无力偿债程序，这并不等于谢美丽控股与债主Fullink的纠纷已解决。Fullink到法院起诉，所索偿的贷款、滞纳金和违约利息等费用合计逾90万元，而谢美丽控股则对部分金额提出异议。双方仍将继续通过法律程序，为纠纷寻求全面及最终裁决。

65万1499元的担保款项如今将由法院保管，直到公司与Fullink之间的诉讼获得全面及最终裁决。谢美丽控股指出，公司目前无法量化有关法律程序产生的财务影响。

谢美丽控股星期三股价跌10%，闭市报1.8分。