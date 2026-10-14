前国泰影城（Cathay Cineplexes）联营商mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）和子公司，仍拖欠21万9000元公积金，创办人星期三（10月14日）告诉法院，公司正在进行债务重组，难以满足进一步付还款额的要求。

国家法院星期三获悉，这家新交所主板挂牌公司拖欠8633.50元公积金，它的独资子公司mm2 Entertainment则拖欠21万零843.50元公积金。

根据《海峡时报》报道，mm2全亚和子公司创办人洪伟才星期三代表两家公司出庭。他说，在11月11日下一次聆讯前，mm2全亚将能够清还所拖欠的公积金。

至于mm2 Entertainment，控方庭上指出，这家公司在10月13日支付了2万零203.50元，少于之前指示它支付的5万元。

洪伟才说，公司希望在完成债务重组后，于12月31日之前清还所有拖欠的公积金。至于在四周内能付还多少钱的问题，他却回答说希望支付另外2万元。

控方指出，鉴于还拖欠不少公积金款额，只偿还2万元至4万元将造成拖延。

法院随后指示mm2 Entertainment在11月11日的下一次聆讯前支付至少8万元。但洪伟才指出，公司已获高等法院批准暂缓偿债，并透露未有员工就公积金欠款问题向人力部投诉。

他指出，鉴于公司面对的财务困难及正在进行的债务重组工作，mm2 Entertainment难以遵照法院指令在下个月前支付至少8万元。他说：“在债务偿还安排方案完成之前，要求我们在下个月前支付8万元，确实非常困难。”

mm2全亚的股票于去年11月11日停牌至今，股价最后报0.3分。