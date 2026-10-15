首个“一带一路”债券指数交易所挂牌基金在新加坡交易所上市，可用新元和离岸人民币交易。

新加坡交易所星期四（10月15日）发文告说，这只交易所挂牌基金（ETF）追踪由中国外汇交易中心编制的一带一路主题债券指数，投资组合涵盖在中国银行间债券市场交易、与“一带一路”倡议相关的人民币债券，包括符合资格的主权机构、国际企业及多边开发银行发行的熊猫债。

这只ETF由中国银河国际证券新加坡（CGS International Securities Singapore）管理，中国工商银行新加坡分行担任投资顾问，以新元及离岸人民币交易。

新交所全球金融市场主管黄耀龙说，这只ETF让“一带一路”相关人民币债券进入新交所，为全球投资者提供接触中国债券市场的另一渠道，也进一步巩固新加坡作为离岸人民币投资国际门户的地位。

中国银河证券总裁薛军说，以往海外投资者若要投资中国银行间债券市场，通常须具备合格机构投资者资格，并通过既定的监管准入机制参与现金债券交易。如今新加坡投资者可通过单一挂牌产品，持有与“一带一路”倡议相关的在岸人民币债券投资组合，这让投资者有机会把握亚洲的增长机遇，同时布局人民币国际化进程。

中国工商银行副行长张伟武说，这只ETF推出是中新金融合作的重要里程碑，体现了金融机构与市场参与者之间的紧密合作，也让全球投资者投资人民币资产更容易。

这是新交所近期ETF产品扩容的又一步。总部位于德国的资产管理公司DWS旗下的四只ETF，星期二（13日）在新交所挂牌上市，涵盖全球发达市场及美国股市。加上本月初挂牌的Amova亚洲信用指数ETF，新交所现共有60只ETF上市，总资产管理规模达210亿元。