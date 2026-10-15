位于光明山通道的Thomson Reserve将于星期六（10月17日）开始预览，10月31日正式开盘，单位尺价2608元起跳。

项目位于占地3000多公顷的新加坡最大自然保护区——中央集水区自然保护区（Central Catchment Nature Reserve）东南侧，周边包括新加坡岛屿乡村俱乐部（SICC）及武吉知马自然保护区。

这个99年地契项目通过有盖走道直通汤申—东海岸线的上汤申地铁站。Thomson Reserve坐落于占地5公顷的高地之上，由四栋21层高的住宅及两栋30层高的住宅组成。

Thomson Reserve由华业集团（UOL Group）与凯德发展（CapitaLand Development）组成的联营公司携手推出。

价格方面，Thomson Reserve的两卧房、三卧房和四卧房单位售价分别从154万元、250万元和338万元起。其中，三卧房单位占28%；四卧房和两卧房单位分别占14%，以及56%；五卧房单位占2%。

项目联营公司星期四（15日）发文告说，私宅市场持续保持韧性，买家仍优先考虑交通便利、邻近优质学校及其他便利设施的新项目。

文告指出，Thomson Reserve预计将吸引看好该区成熟风貌的买家。项目预计2030年下半年取得临时入伙证（TOP）。

华业集团与凯德发展推出项目前，近期发展的住宅项目均获得不俗的市场反响。2025年2月推出的淡滨尼1193单位项目PARKTOWN Residence目前已售出98%。