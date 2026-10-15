今年来人工智能股备受关注，新加坡交易所宣布推出五只人工智能产业链企业的新加坡存托凭证，让投资者以新元投资台积电、SK海力士和智谱等AI龙头企业。

新交所星期四（10月15日）发文告宣布，与辉立证券从星期五（16日）起推出以下五只新加坡存托凭证（Singapore Depository Receipts，简称SDR）。

台积电（TSMC）：全球最大晶圆代工企业，也是先进AI晶片的主要制造商。

SK海力士（SK Hynix）：AI运算所需高频宽记忆体（HBM）的主要供应商。

澜起科技（Montage Technology）：全球最大的内存接口晶片生产商之一，产品用于AI服务器。

中际旭创（Zhongji Innolight）：全球大型光互联解决方案供应商之一，产品应用于AI数据中心。

智谱（Z.AI）：开发大型AI模型及相关服务。

新交所说，这五家公司涵盖AI产业链的重要环节，从晶片制造、记忆体到连接基础设施和AI模型开发，为投资者提供通过不同产业环节投资AI发展的更多选择。

新交所数据显示，随着SDR市场逐渐升温，今年第三季SDR平均每日成交额同比增加超过40%，达到1500万元的季度新高。SDR的资产管理规模（AUM）也突破3亿元，同比增加超过60%，其中散户投资者占资产管理规模的超过80%。

今年首九个月，散户净买入SDR达1亿元，并且是香港股票SDR的净买家，其中腾讯、阿里巴巴和比亚迪吸引最多资金流入。

科技股尤其受到投资者关注。今年第三季，中国科技股占SDR每日成交额超过90%，也占散户净流入超过65%，阿里巴巴、腾讯和中芯国际（SMIC）的交易最为活跃。

今年7月推出的美国股票SDR也逐渐受到关注，成为继香港股票SDR后第二活跃的类别。第三季平均每日成交额约100万元，资产管理规模增至约1000万元，是推出时的三倍，交易主要集中在Grab和冬海集团（Sea）。

新交所的SDR产品增至43只，涵盖香港、泰国、印度尼西亚和美国市场。SDR以新元交易，投资者可在新交所交易时段买卖，较小的投资金额也让散户更容易获得海外上市企业的投资敞口。