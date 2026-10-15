马来西亚IOI置业集团（IOI Properties Group Bhd）酝酿收购更多新加坡房地产，它正在就收购赞美广场（CHIJMES）和它附近的首都凯宾斯基酒店（The Capitol Kempinski Hotel），进行独家谈判并开展尽职调查，这两个房地产价值合计9亿7600万元。

彭博社星期四（10月15日）报道，引述IOI置业集团首席执行官李耀昇在接受采访时透露在进行谈判的消息。但李耀昇拒绝透露这两个房地产最终可能获得的估值，因为谈判还在进行中。

据知情人士透露，新加坡发展商鹏瑞利集团（Perennial Holdings）一直在寻求出售首都凯宾斯基酒店，要价约6亿元。截至2025年底，赞美广场的估值为3亿7900万元。

按此计算，这两个房地产的总价值约9亿7600万元。

报道说，IOI置业集团凭借债务融资展开的“收购狂潮”，推动新加坡房地产交易额在今年创下历史新高。

IOI置业目前正在为新基金寻找投资者，旨在减轻财务负担并为进一步扩张腾出空间。与此同时，李耀昇也正试图向那些主导新加坡房地产市场的富裕家族发起挑战。

这位47岁的首席执行官在上周于新加坡一场《福布斯》（Forbes）举办的活动期间表示：“我是后来者，希望能赶上其他人。他们中的大多数人与我的愿景并不一致。”

鹏瑞利集团持有赞美广场约三分之一的权益，并拥有新加坡首都综合项目（Capitol Singapore）约80%的权益。这个综合项目包括了首都凯宾斯基酒店、一座零售商场以及住宅单位。

鹏瑞利集团的代表未就置评请求作出回应。它背后的投资者包括棕油大亨郭孔丰（丰益国际主席兼总裁）以及中国私募股权投资资深人士方风雷（厚朴投资公司主席）。

李耀昇表示，IOI计划引入高端时尚品牌入驻赞美广场，以提升租金水平。此前，由于餐饮商户占比过高，赞美广场的租金一直处于低迷状态。他还提到，公司希望引入一个全球顶级的超豪华酒店品牌，以取代现有的首都凯宾斯基酒店。

李耀昇在马来西亚上市的公司，在马国拥有庞大的业务布局，其中包括全球规模最大的购物中心之一。近年来，IOI也在新加坡斥巨资收购了多个房地产项目。

IOI置业从合作伙伴城市发展（CDL）手中购得风华南岸项目（South Beach）的多数股权，从而取得这个项目的全面控制权。这个项目包含办公楼，以及李耀昇本人的豪华顶层公寓和JW万豪酒店（JW Marriott）。

此后，IOI置业又收购了亚洲广场2号楼（Asia Square Tower 2），使公司在新加坡的商业房地产投资组合规模扩大至100亿新元，其中包括位于中央商业区的珊顿大厦（Shenton House）。

据知情人士8月间透露，IOI置业还寻求与资产管理公司凯德投资（CapitaLand Investment）组建合资企业，共同收购莱佛士坊一号（One Raffles Place）。目前持有这一地标办公大厦多数股权的华联房地产投资信托（OUE REIT）上周证实，正与上述两家公司就潜在的出售事宜进行独家谈判。