据四名知情人士透露，新加坡亚狮达化学与能源公司（Aster Chemicals and Energy）本月进口了凝析油（condensate），计划于11月重启位于毛广岛上经过改造的凝析油分馏装置（condensate splitter），以生产更多的成品燃料。

路透社星期四（10月15日）报道，政府公告也显示，亚狮达的单点系泊系统（single buoy mooring system）的维修，预计将于年底前完成。届时，它将能够利用大型油轮进口原油，从而实现规模经济效益。

凝析油分馏装置用于将这种超轻质原油（凝析油）加工（分离）成轻质油品，主要为石脑油（naphtha，一种石化原料）。在中东冲突和俄乌战争导致全球燃料供应趋紧的背景下，这个装置的投产有望帮助亚狮达降低原料采购成本。

其中两名消息人士说，亚狮达通过大宗商品巨头嘉能可（Glencore）采购了至少100万桶澳大利亚凝析油，这些货物已于10月初运抵毛广岛炼油厂。

另一名消息人士补充说，亚狮达还另外采购了至少一批凝析油，预计11月运抵。

来自航运追踪与货运分析机构Kpler和Vortexa的数据，以及一名贸易界人士透露的消息指出，上周，两艘油轮已在毛广岛完成卸货。其中，林贾尼号（PIS Rinjani）运载约65万桶西北大陆架（Northwest Shelf）凝析油，汤姆·海伦号（Torm Helene）则运载57万桶凝析油。

Kpler的数据显示，这是自2015年以来，首次有整船规模的西北大陆架凝析油运抵毛广岛。

由于未获授权向媒体发言，这些消息人士要求保持匿名。

亚狮达公司以商业机密为由，拒绝就项目进展置评。嘉能可也拒绝置评。

亚狮达去年取得这个凝析油分馏装置的全部所有权。装置的额定处理能力约为每天7万桶，但过去10年来一直处于停运状态。

新加坡海事及港务管理局（MPA）在网站上发布公告说，亚狮达的这个单点系泊系统设施目前正在进行“恢复性施工”，工程将持续至11月30日，其中针对系统管道的海床修复工作预计将持续至12月21日。Kpler的数据显示，自2022年12月以来，再无超大型原油运输船（VLCC）在毛广岛停靠。

据路透社2月报道，亚狮达此前计划在今年下半年让这个凝析油分馏装置投入运营。这将使它在毛广岛的炼油能力小幅提升，达到每天30万桶以上。

亚狮达由印尼詹德拉阿斯利公司（Chandra Asri）与嘉能可合资组建，于去年4月接手了毛广岛和裕廊岛的炼油及石化设施。