台湾上市科技集团大众全球投资控股（FIC GLOBAL，简称大众投控，FICG）位于马来西亚柔佛州士乃的新制造厂正式开幕。工厂目前设有八条表面贴装技术生产线，为人工智能（AI）数据中心所需的光收发器生产提供支持。公司计划未来两年扩大工厂规模，并以2027年营收达到20亿美元为目标。

这个位于柔新经济特区的工厂总投资额约为5000万美元（约6413万新元），共聘用超过500名员工。集团接下来也打算结合新加坡的创新与供应链中心，打造横跨新马两地的营运平台，以满足AI、数据中心和半导体等领域日益增长的需求。

工厂由大众投控旗下子公司PRO3C运作。公司主席陈添顺星期四（10月15日）受访时介绍，生产线主要为光纤收发器生产印刷电路板（PCB）组件，并采用表面贴装技术（SMT），将电子元件安装到电路板上。

光纤收发器（optical transceiver）主要功能是将电子信号转换成光信号，通过光纤传送数据，再把接收到的光信号转换成电子信号。随着AI应用快速发展，数据中心需要在服务器和网络设备之间传输大量数据，对这仪器的需求也随之增加。

这家工厂最初于2025年底投产，并于2026年第一季进入大规模生产阶段，如今正式进入全面投产阶段。美国公司高意集团（Coherent）目前是它的客户。陈添顺透露，客户曾要求集团在中国以外的地区建立产能。

他也指出，公司计划在未来两年内把柔佛士乃工厂的生产规模，扩大至目前的四倍，并以2027年实现20亿美元营收为目标。公司目前员工约八成从事生产工作，而未来将更注重招聘具备技术能力的员工。

大众投控早前也宣布，计划在新加坡设立区域创新与供应链中心，打造集团在亚太地区的创新、战略采购、供应链管理及客户互动平台，并与我国裕廊集团（JTC）合作推动这项计划。

投资初期忧人才不足 但相信具有发展潜能

大众投控董事长简民智受访时坦言，在决定设厂前曾担忧当地劳动力短缺，因为不少居民选择到新加坡工作，而且柔佛的电子业供应链也不如马国另一工业重镇槟城完善。（关俊威摄）

谈及选择在柔新特区设厂的原因，大众投控董事长简民智坦言，投资前曾担心当地劳动力短缺，毕竟不少居民选择到新加坡工作，而柔佛的电子业供应链也不如马来西亚另一工业重镇槟城完善。不过，他认为，柔新特区未来有潜力吸引更多人才。

他说：“我不希望陷入单纯的成本竞争，而是致力于构建技术壁垒，让竞争对手无法仅凭价格更低就能构成威胁。”

大众投控是台湾最早的个人电脑企业之一，由简民智父亲简明仁和母亲王雪龄创办。简民智家族中有多位在台湾企业界显赫的人物。他的外祖父是台塑集团创办人，阿姨王雪红则是宏达电子（HTC）创办人。

这笔投资由大华银行支持。大华外国直接投资咨询部机构合作及市场策略董事总经理许洲德受访时说，中美贸易关系持续紧张，促使跨国企业重新布局全球供应链，柔新特区下来将继续从中受惠。“供应链多元化如今已不再仅仅是一种商业策略，而是上升到了企业治理的层面。”

他也注意到，与泰国和印尼分别吸引汽车制造和资源型行业的情况不同，马国在企业供应链多元化上的作用脱颖而出。而许多企业会利用新加坡作为研发、全球采购及财务总部的枢纽，同时将柔佛作为制造基地。

许洲德也说，银行除了提供财务服务，更大的作用是帮助企业适应文化。“企业在落地过程中，面临的挑战往往并非出于经济因素，而是源于文化差异。我们致力于营造一种环境，让他们在与不同国家的人员沟通时，都能感到自在。”